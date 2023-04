Michelle Hunziker lontana dal nipote, la videochiamata dalla parrucchiera è dolcissima

Michelle Hunziker ha preso il suo compito di nonna molto seriamente. Al momento non si trova con la figlia, Goffredo Cerza e Cesare in Svizzera (dov'è nato il bimbo) e quindi ogni momento è quello giusto per una chiamata, come dimostra la storia Instagram in cui si trovava dalla parrucchiera ma non poteva rifiutare una videochiamata con Aurora.

Hunziker in questi giorni di lontananza è tornata alla sua routine quotidiana tra allenamenti, cura del corpo, le attenzioni alle figlie Sole e Celeste, ma il pensiero fisso è sempre uno: Cesare. Questo nipotino era molto atteso, da tempo Michelle dichiarava di voler diventare nonna presto e quasi come se la figlia avesse voluto esaudire un suo desiderio l'ha resa nonna a 46 anni. L'entusiasmo della notizia l'ha spinta a creare una cameretta per il suo Cesare in casa, c'è già tutto: la culla, il fasciatoio, i pannolini, i body e le tutine.

Oggi mentre era dalla parrucchiera a sistemare il look ha ricevuto una videochiamata da Aurora e la neo nonna ha voluto parlare con il nipote. Michelle dopo un primo "Ciao amore", probabilmente riferito alla figlia, ha iniziato a fare dei versi per richiamare l'attenzione del piccolo Cesare. "Guarda che ha gli occhi aperti, ma ciao, ciao" ha detto con voce dolcissima e poi parlando con la figlia esclama: "Ma ha gli occhi apertissimi!". "Patatone della nonna stasera vengo a darti un sacco di baci", ha poi aggiunto. Come ha annunciato la stessa Michelle questa sera partirà da Milano e andrà in Svizzera per stare insieme alla figlia e soprattutto al piccolo di casa. E risale a questa mattina la storia Instagram di Goffredo Cerza nella quale ha svelato il nome completo del figlio: Cesare Augusto.