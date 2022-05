Michelle Hunziker positiva asintomatica al covid. La reazione della conduttrice

Neanche il tempo di tornare dal weekend d’amore con Giovanni Angiolini che per Michelle Hunziker iniziano le magagne.

La conduttrice proprio ieri su Instagram ha rivelato di aver contratto il covid-19 e di non poter esser dunque presente a Striscia la Notizia: “Mi negativizzerò molto presto perché noi svizzeri tosti. Al mio posto ci sarà Valeria Graci che è bravissima e farà compagnia a Gerry”, ha commentato, stringendo il cagnolino Leone che le terrà compagnia durante i giorni dell’isolamento.

La reazione della Hunziker al covid

Intanto nella giornata di oggi la Hunziker ha voluto informare i followers sulla sua condizione rivelando di avere una forma asintomatica.

La conduttrice svizzera, sempre energica e presa da molti impegni professionali tra l’Italia e la Germania, ha raccontato la sua personale reazione al covid: “Ahimé bisogna essere obbedienti rimanere a casa finché non ci sarà un tampone negativo e a quel punto diventi creativo e ti rendi conto che hai un miliardo di cose da fare che non riusciresti a fare se tu non fossi positivo perché non ti prenderesti il tempo per farle”.

Insomma Michelle ha voluto ritagliarsi del tempo per sé, dedicando allo studio teorico per l’esame di cintura di kyokushinkai, la disciplina di difesa orientale a cui si è avvicinata dopo la fine del matrimonio con Tomaso Trussardi.

La conduttrice ha cercato inoltre di passare il tempo occupandosi della lettura di uno studio scientifico dedicato alla longevità.

Resta da capire se, tra un impegno da quarantena e l’altro, la conduttrice stia trascorrendo l’isolamento in compagnia del suo Giovanni.

Chissà che proprio la fuga romantica della showgirl e il chirurgo, tra aeroporti e giri nell’affollata ville lumiere, non abbia esposto i due piccioncini al covid.

Ma a giudicare dal sorriso raggiante di Michelle e le attenzioni di Angionlini sembra quasi esserne valsa la pena.