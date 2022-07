Aurora in Sardegna da mamma Michelle (in vacanza con il Giovanni): presentazioni in corso?

Ormai lo sappiamo la Sardegna è l’isola dell’amore per Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini. I due hanno trascorso giorni di passione nella terra natia del dottore ad inizio estate. Le cose tra i due procedono a gonfie vele, tanto che la coppia ha deciso di uscire allo scoperto concedendoti serate danzati al Billionaire.

Michelle trasferita in Sardegna

Ma Michelle ha fatto molto di più. Pare che la conduttrice si sia stabilita per tutto il mese in Sardegna, prendendo in affitto una bella villa. La location prescelta? Il nord dell’isola, non lontano da Sassari città natale del bel medico. La showgirl nella cittadina è di casa, pare infatti che abbia già avuto modo di conoscere tutta la famiglia di Giovanni, che già la segue in massa sui social. La svizzera ha anche ricambiato il follow al “cognato” Paolo, fratello di Giovanni. Anche sui social ormai Angiolini e la Hunziker non si nascondono più. La 46enne giorni fa aveva taggato anche un’amica del bel fidanzato che gli aveva preparato un buon piatto sardo.

Presentazioni ufficiali

Ma Michelle durante il soggiorno in Sardegna non è sola. Il volto televisivo ha deciso di portare con sé le figlie minori, Sole, 9 anni, e Celeste, 7 anni, avute dall’ex marito Tomaso Trussardi, che intanto si gode le prime vacanze da single in solitaria. Sembrerebbe quindi che le piccole di casa abbiano avuto modo di conoscere il nuovo fidanzato di mamma Michelle, viste le stories vicendevoli postate dalla Hunziker e Angiolini. Il dottore appare in barca, sulla stessa imbarcazione la showgirl inquadra le figlie.

Non solo, nei giorni scorsi la conduttrice è stata raggiunta da Aurora, 27 anni, la primogenita avuta da Eros Ramazzotti. Che anche per la giovane influencer sia giunto il momento delle presentazioni ufficiali con il nuovo fidanzato della mamma? Intanto Aurora ha avuto modo di conoscere Lilly, il nuovo cucciolo di chihuahua adottato da Hunziker e famiglia proprio in Sardegna. La Ramazzotti nelle stories Instagram postate dai giorni scorsi sembrerebbe proprio essere stata sulla stessa imbarcazione in cui si trovava anche Giovanni. Insomma, le presentazioni ufficiali devono essere state fatte. Intanto lontano dai clamori del gossip Michelle e Aurora si godono del tempo di qualità mamma-figlia con lo splendido mare sardo di sottofondo. Proprio oggi la conduttrice ha postato delle stories in compagnia della figlia maggiore mentre prendono il sole. La Hunziker appare più sorridente e spensierata che mai e tra una risata e l’altra ammette: “Oggi particolarmente felice”. Una felicità a cui forse sta concorrendo l’accoglienza delle figlie verso il nuovo fidanzato?