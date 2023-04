Michelle Hunziker mette in mostra il lato b, ma piovono critiche: "Madre natura sì, ma anche papà soldo"

"Una nonna bellissima", "Iron ciappet", "Sei la più bella del mondo" questi sono solo alcuni dei complimenti che si possono leggere sotto alla foto che Michelle Hunziker ha condiviso su Instagram. Uno scatto pubblicitario per promuovere i nuovi prodotti di Goovi, l'azienda di Hunziker, per combattere la cellulite.

Oltre a chi critica il fatto che i prezzi non siano alla portata del portafoglio di tutti, altri sottolineano come per lei sia fin troppo facile fare pubblicità per questo tipo di articoli. Il commento, scritto da un'utente che ammette di adorare la neo nonna, che più spiega il punto di vista di molti è questo: "Io ti adoro e per me sei la più bella del mondo. Ma non si può nascondere che oltre madre natura c'è anche papà soldo che ti permette di essere così sexy e questo è indiscutibile. La mia è sana invidia e fai bene. Detto questo ti adoro punto".

"Non si può certo dire che il fisico non ci sia - scrive un'altra signora - ma per onestà intellettuale andrebbe anche detto che tutti i giorni fai la tua seduta di attività fisica, che segui una dieta bilanciata e che sicuramente c'è l'aiuto del massaggio anticellulite dopo dì che il prodotto da voi venduto...". "Si ma non dici quanta palestra fai per mantenerti così, altro che creme, ma va la" si legge ancora.

Nelle sue storie Michelle poi offre alcuni consigli per rimettersi in forma in vista della prova costume. Invita chi la segue ad adottare un'alimentazione bilanciata e "pulita" nel senso "no salse, no troppi condimenti", di mangiare verdure, proteine, carboidrati e anche grassi. Di "muovere il corpo" e di fare un programma settimanale con almeno due appuntamenti con lo sport, "ognuno per come può". E infine il consiglia di "amarsi". Parole giustissime che lei ovviamente accompagna alla sponsorizzazione dei suoi prodotti.