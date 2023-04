Michelle Hunziker è single? Lei rompe il silenzio, poi parla del nipote: "Ancora non ci sono stati incidenti con i pannolini"

(Michelle parla della sua vita privata)

Michelle Hunziker e Gerry Scotti nonni ospiti a Verissimo da Silvia Toffanin. I due conduttori di Striscia la Notizia hanno parlato del lavoro insieme dietro il bancone del tg satirico, ma anche della loro vita privata con piccoli aneddoti legati al loro essere nonni. Michelle ha accolto il suo piccolino esattamente un mese fa, Cesare Augusto è infatti nato il 30 marzo nella clinica svizzera dove 26 anni nacque Aurora. Gerry Scotti è invece nonno di due bimbi: Virginia nata nel 2020 e Pietro quest'anno a gennaio.

Prima di parlare della "nonnitudine" Toffanin ha indagato sulla vita privata di entrambi, in particolare ha chiesto a Michelle se fosse single o meno. "Sono in un momento estremamente sereno e come potrebbe essere al contrario", ha dichiarato Michelle e a questo punto è intervenuto Gerry: "Stiamo molto insieme e non vedo messaggini, nessun telefonata strana". "Sono da sola zero corteggiatori", aggiunge la conduttrice. "Non c'è nessuno, niente, anche perché vado a lavorare, striscia, poi a lavorare, torno a casa e poi porto le bimbe a scuola. E quindi di incontri ne faccio pochi e sai cosa si sta bene, davvero. Prima o poi verrà il desiderio, ma la cosa bella è che quando tutto tace c'è quel silenzio meraviglioso che non è male. Non è male stare a sola e io non sono mai stata molto da sola, ma poi io non mi sento sola eh a livello emotivo".

Michelle nonna affettuosa e premurosa

Da un mese Michelle è nonna e ogni giorno è una scoperta. Lei che ha avuto tre figlie non ha segreti con la routine di mamma, ma ammette che avere un maschetto tra le mani può essere pericoloso. "Aurora mi ha chiamata oggi e mi ha detto che ne ha fatte di tutti i colori anche perché sai... Arriva all'improvviso" racconta Hunziker in merito alla pipì e al cambio pannolino. A questo punto Silvia le chiede se ci siano già stati degli incidenti: "Ancora no! Anche perché è vero che non ho esperienze con i bimbi, ma quando lo cambio si capisce, diciamo che si vede quando stanno per farla e allora quando lo capisco metto il pannolino in copertura e metto subito l'altro, insomma ancora non mi ha colpita".

Anche Gerry scotti ha poi parlato dei suoi due amori e in particolare ha raccontato come ha scoperto del secondo nipote: "Eravamo in un parco insieme ad un certo punto mio figlio mi chiede di fargli una foto e io non capivo, poi mi dice di avvicinarmi e siccome non stavo capendo mi dice di guardare la maglietta che aveva indosso la bimba, c'era scritto "big sister". E io ancora non stavo comprendendo... Poi l'illuminazione: sarei diventato nonno bis".