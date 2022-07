Michelle Obama in arrivo il secondo libro

Dopo aver ricevuto il plauso della critica e un Grammy Award per il suo libro di memorie best-seller Becoming , Michelle Obama pubblicherà ora un secondo libro. L’ex first lady ha annunciato la nuova uscita questa mattina su Instagram . Il 15 novembre arriverà nelle libreria “The Light We Carry: Overcoming in Uncertain Times”, edito da Penguin Books, un libro che offre ai lettori una “serie di storie fresche e riflessioni perspicaci su cambiamento, sfida e potere", secondo quanto riferito alla rivista statunitense People.

“Attingendo dalle sue esperienze di madre, figlia, coniuge, amica e First Lady, (Michelle) condivide le abitudini e i principi che ha sviluppato per adattarsi con successo al cambiamento e superare vari ostacoli: la saggezza acquisita che l'aiuta a continuare a ‘diventare”, si legge nel comunicato stampa diffuso dalla signora Obama.

L’annuncio su Instagram

L’ex first Lady ha raccontato su Instagram come il testo nasca da una sua riflessione scaturita durante il periodo della pandemia: “Come tanti di voi, negli ultimi anni ho passato molto tempo a pensare a come mantenermi centrato in un mondo pieno di così tanta incertezza. Quel processo di riflessione in realtà mi ha portato a ricominciare a scrivere e oggi non potrei essere più entusiasta di parlarti del mio nuovo libro, The Light We Carry, che uscirà il 15 novembre.”. Michelle racconta di essere stata attanagliata da molte quesiti in questo momento particolare: “Questo libro è una raccolta di storie e pratiche che mi hanno aiutato a superare tutte le sfide e le domande che ci tengono svegli la notte: come faccio a sapere di essere abbastanza bravo? Come faccio a portare tutta me stessa al tavolo? Come posso superare le mie paure?” La signora Obama ha scoperto che scrivere l’ha aiutata a far chiarezza ed orientarsi: “Non avrei mai pensato di essere l'autore di un libro, per non parlare di due. Ma ho scoperto che scrivere questo è stato per me un modo per raccogliere i miei pensieri e trovare più chiarezza durante questo periodo. Quindi, spero che questo libro significhi tanto per voi quanto per me”.