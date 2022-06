Miriana Trevisan: difficoltà con il figlio dopo il Gf Vip

Miriana Trevisan è stata indubbiamente una delle mattatrici dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, che si è attestata come la più lunga di sempre. L’ex ragazza di Non è la Rai è stata reclusa per ben sei mesi nella casa più spiata d’Italia, al di fuori dal mondo esterno, distante dagli affetti più cari. Specialmente a pesare alla 49enne, come più volte ribadito nel corso del reality, è stata la lontananza dal figlio Nicola, avuto tredici anni fa dall’ex marito Pago.

I problemi con Nicola

Un’assenza, quella di Miriana, che ha inciso sul rapporto mamma-figlio una volta terminata l’esperienza. La Trevisan in un’intervista rilasciata al settimanale Mio ha infatti raccontato, senza timore, le difficoltà intercorse con Nicola a seguito della sua partecipazione al Grande Fratello: “All’inizio, dopo il mio ritorno a casa, tendeva a rivolgersi al padre o alla nonna per ogni esigenza, dalla cena ai vestiti perché si era abituato così. Ci abbiamo messo un paio di mesi a ritrovarci”, ha detto l’ex velina.Difficoltà che hanno attanagliato anche l’ex gieffina dopo aver abbandonato la casa di Cinecittà. Miriana rivela che persino il caos del supermercato la confondeva, ma nonostante i problemi iniziali sarà sempre grata alla trasmissione di Alfonso Signorini e al pubblico che l’ha seguita con tanto affetto.

Un periodo d'oro

Non a caso la carriera della Trevisan dopo la sua partecipazione al Grande Fratello sembra aver spiccato il volo. Tra ospitate televisive in qualità di opinionista, ruoli come volto pubblicitario, eventi live da condurre in giro per l’Italia e forse, un libro in arrivo, sembrerebbe un periodo d'oro per la soubrette sul fronte lavorativo. Il Grande Fratello ha dunque riconsegnato alla Trevisan il successo sul versante professionale, non però su quello sentimentale. Dopo due matrimoni falliti con Pago, Miriana è ancora single e in cerca del grande amore. Dentro la casa speciale aveva instaurato un’intesa speciale con Biagio D’Anelli, ma lontano dalle telecamere quella che sembrava essere una grande passione si è spenta irrimediabilmente.