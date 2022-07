In mostra un raro ritratto di Lady D: ecco perché é davvero unico

Il 1 luglio sarebbe stato il 61esimo compleanno della compianta Lady Diana. Una giornata speciale in cui i figli William ed Harry non hanno mancato di far rivivere il ricordo della defunta mamma. Una giornata speciale anche per i sudditi inglesi, a commemorare questa data l'esposizione presso la galleria di Philip Mold & Companya Londra un ritratto davvero speciale della Principessa del Galles. Il dipinto ad olio, intitolato Diana, "Principessa del Galles? , è stato realizzato dall'artista Nelson Shanks nel 1994, tre anni prima della tragica morte di Diana a Parigi, e verrà esposto fino al 6 luglio.

Un ritratto raro

Perché questo quadro è speciale? Nell?opera d'arte, la principessa è ritrattata con indosso l?abito scollato di Catherine Walker in velluto verde che indossava durante il suo famoso servizio fotografico per la rivista Vanity Fair del 1997. Cosa molto insolita per un ritratto reale è che Diana è stata immortalata mentre fissa pensierosa il pavimento, con indosso un solo orecchino che le dona un tocco di luce. "Per quanto riguarda i ritratti dipinti dai reali, è straordinariamente raro che un artista catturi contemporaneamente il carattere pubblico e privato", ha affermato il gallerista Philip Mold in un comunicato, per la CNN . "Lo schizzo di Shank fonde in modo unico il glamour di Diana con il pathos commovente dei suoi ultimi anni. Abbiamo sentito che apparteneva a una collezione britannica e siamo lieti di poterlo esporre nella sua città natale?. Il raro ritratto della Principessa del Galles va ad aggiungersi alla mostra Masterpiece Art Fair 2022 . Inizialmente era esposto nella casa di Kensington Palace che Diana condivideva con i figli, il principe William , 40 anni, e il principe Harry , 37 anni, prima di essere successivamente spostato nella tenuta di famiglia ad Althorp House nel Northamptonshire. A gennaio, il ritratto è stato venduto dalla casa d'aste londinese Sotheby's per 201.600 dollari.

La realizzazione

Lady Diana si è seduta per più di 30 sedute nello studio di Shanks a Londra per mettere a punto la posa, che è servita come studio preparatorio per il ritratto. Durante questo periodo la principessa ha stretto una forte amicizia sia con il pittore che con sua moglie, Leona, scrivendo in seguito in una lettera ai due: "Mi mancate te e Leona a Londra, perché venire in studio era un rifugio sicuro, così pieno di supporto e amore", secondo Sotheby?s. L'immagine è stata dipinta anche in un momento particolare della vita personale di Diana, quando si ricorrevano le voci di relazioni extraconiugali e erano emerse le conversazioni telefoniche del marito Carlo con Camilla.