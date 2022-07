FOTO | Myrta Merlino al mare con Marco Tardelli sfoggia il topless

Tempo di meritato riposo per Myrta Merlino. La conduttrice dopo aver chiuso una proficua stagione al timone de "L'aria che tira”, si gode le agognate vacanze in compagnia del fidanzato Marco Tardelli. I due sono stati pizzicati dal settimanale “Vero” nelle spiagge di Sabaudia. Tra romantici bagni in mare, tenere effusioni e baci appassionati la coppia sembra essere più affiatata e complice che mai. Dopo le passeggiate mano nella mano con il suo Marco, la conduttrice 53enne si concede un bagno di sole non avendo paura di sfoggiare un invidiabile topless.

Myrta Merlino e Marco Tardelli, la storia d’amore

La conduttrice e l’ex calciatore si sono conosciuti nel 2017, all’epoca lui aveva 66 anni lui e lei 52. Galeotta una cena insieme in cui i due si sono conosciuti e mai più lasciati, tanto che per lei Tardelli dopo sole 48 ore si è prontamente trasferito a Roma. La conduttrice di La7 su questa storia d’amore matura aveva detto al settimanale “Oggi”: “Mi confidò che era innamorato di me da 15 anni. Mi disse persino come fossi vestita la prima volta che mi vide e mi confidò che non si era mai fatto avanti perché ero sposata. Lui è un uomo perbene. L’avesse fatto avremmo passato più tempo insieme, questo è il mio grande rimpianto. Anche se forse non era il momento per me”.

Merlino è stata infatti a lungo legata con Domenico Arcuri, commissario straordinario dell’emergenza Covid-19. Dalla loro relazione è nata Caterina, ma la Merlino aveva già due figli, i gemelli Pietro e Giulio Tucci, nati da una precedente relazione sentimentale. Anche Marco ha già 2 figli: Sara nata dal matrimonio con la prima moglie Alessandra e Nicola avuto dall’ex fidanzata Stella Pende. Ora Marco e Myrta e i loro 5 figli sono una grande famiglia allargata, come ha dichiarato la giornalista: “Stiamo male se non ci vediamo, se non stiamo vicini. I miei figli mi prendono in giro, ma io un amore così non l’ho mai avuto, nemmeno a 18 anni. Mi sono sposata giovane, dicendo ‘finché morte non ci separi' senza manco capire cosa significasse. Ora ho chiaro in mente che cosa significhi: Marco è questo, da cinque anni”.