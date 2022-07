"Cellulitica? Moscia? Basta con questi problemi". E Nancy Brilli si mostra in bikini

Come ogni anno insieme all’estate arriva l’ansia da prova costume. Complici pubblicità di creme snellenti e prodotti dimagranti, i corpi perfetti di alcune celebrità ostentati sui social, tante donne vivono con timore questo momento, non sentendosi all’altezza.A sdoganare la tanto famigerata prova costume ci ha pensato con ironia Nancy Brilli. L’attrice 58enne si è mostrata in un video su Instagram con indosso un bikini. La Brilli nella didascalia che accompagna il post ha inserito le domande che affliggono tante donne, lei compresa, quando arriva il periodo dell'anno in cui ci si mostra in spiaggia.

Le paranoie sulla prova costume

“Il costume da bagno me lo metto, non me le metto? Fammi vedere bene, dietro come sta? Copre abbastanza? È adatto alla mia età?”, si domanda Nancy mentre si mostra intenta a scrutare il suo corpo, valorizzato da un bikini bronze. L’attrice poi dà spazio agli interrogativi che assalgono le donne dello spettacolo, timorose di essere pizzicate dalle riviste scandalistiche, sempre pronte a puntare il dito, in forma non più smagliante: “Mi fotograferanno mentre salgo sbilenca sul gommone, mentre mi cambio con quello asciutto, sembrerò storta, vecchia, grassa, magra, cellulitica, moscia, sembrerò… uff….una vita, così. E guarda com’è senza trucco, e sarà tutta rifatta, e in fondo non è niente di che, però invece è ancora carina”, scrive. Ma Nancy è stanca di questi ricatti e decide di mostrasi senza filtri, in tutta la sua bellezza: “Sai che ti dico? Ho deciso. A me l’aria aperta piace, il sole fa bene alla schiena, e tanti saluti. Quanti si sono fatto questi stupidi problemi? Facciamo che basta così?”, conclude l’attrice, che correda il post con gli hashtag "#bikini #bodypositive #ageism #chissene #no" Dopo essersi attentamente osservata, scrutata, la Brilli decide di non dare più peso a queste paranoie e si accetta così come è: “Ma si dai!”, dice a sé stessa sfoggiando un sorriso radioso e compiaciuto.