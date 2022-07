Fiocco rosa in casa Middleton: è nato il terzo figlio di Pippa

Nuovo fiocco rosa nella famiglia reale britannica! Pippa Middleton e suo marito, James Matthews, hanno dato il benvenuto al loro terzo figlio, una bambina, secondo quando riportaPeople . La nuova arrivata, di cui non è stato ancora rivelato il nome, arriva dopo i fratelli Arthur, nato nell'ottobre 2018 e Grace, arrivata lo scorso anno. Stando a quanto riferito dalla testata statunitense, Pippa ha dato alla luce la terzogenita, come i restanti figli, presso l?ospedale St. Mary. Nello stesso ospedale anche la sorella maggiore di Pippa, Kate, ha partorito i tre figli avuti dal Principe William. La terza gravidanza di Philippa, per tutti Pippa, era stata resa nota durante la partecipazione della donna ad un concerto per il Giubileo di platino della regina Elisabetta all'inizio di giugno. La Middleton è stata fotografata mentre mostrava raggiante il suo nuovo pancione evidenziato da un abito verde brillante. Per l?occasione la sorella di Kate è stata accompagnata dal marito, James Matthews, dal fratello James Middleton e dalla cognata Alizée Thévenet.

Sulle orme di Kate

Pippa ha sposato Matthews in una sontuosa cerimonia nel del maggio 2017 a cui hanno preso parte varie teste coronate, tra cui il principe William, il principe Harry e la principessa Beatrice. Seguendo le orme della sorella Kate, Pippa non ha sposato un uomo qualunque. James Matthews è infatti un aristocratico miliardario, attualmente lavora come amministratore delegato presso la società di investimenti Eden Rock Capital Management Group, da lui fondata. Il padre di James vanta un antico titolo nobiliare scozzese, Laird di Glen Affric, una tenuta in Scozia. Pippa e consorte probabilmente erediteranno i titoli di Laird e Lady, anche se al momento non è chiaro se li useranno. I loro figli a differenza dei reali cugini, George, Charlotte e Louis, non avranno titoli aristocratici. La nuova arrivata in casa Middleton è la sesta nipotina per i nonni Carole e Michael Middleton. Una famiglia molto unita che ama trascorrere del tempo insieme la loro. Secondo una fonte di People, Pippa e James starebbero pianificando di trasferirsi in un villaggio vicino a Bucklebury, nel Berkshire, dove la Middleton e i suoi fratelli sono cresciuti e dove vivono ancora i loro genitori. La loro nuova casa sarà a circa 50 minuti da Windsor, dove Kate, William e i loro tre figli trascorrono abitualmente l?estate.