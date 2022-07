Nicolas Vaporidis, Maurizio Costanzo suo prof. all’università: “Esame proprio brutto”

Nicolas Vaporidis stato il trionfatore della 16esima edizione dell?Isola dei Famosi. Una vittoria che ha ricevuto il plauso del pubblico, e non solo. Anche Maurizio Costanzo dalle pagine del settimanale Chi ha detto di aver molto apprezzato l?attore, lanciando però una stoccata al programma: ?Nicolas Vaporidis mi è molto simpatico, sono contento che abbia vinto. È vero poi che in questa edizione del programma lui era l?unico un po? conosciuto. Il resto era?L?Isola degli sconosciuti?, ha asserito il giornalista. Del resto Costanzo e Vaporidis vantano un legame piuttosto longevo. Quello che non tutti sanno è che Costanzo è stato professore dell?attore. L?ex naufrago ha frequentato la facoltà di scienze di comunicazione all?Università La Sapienza e in quegli anni il popolare conduttore insegnava presso l?ateneo romano.

Maurizio Costanzo professore universitario

Il curioso aneddoto è stato rispolverato da Vaporidis nel 2019, durante un?ospitata al Maurizio Costanzo Show. L?attore ha ricordato al giornalista di quando ha sostenuto un esame proprio con lui, circa 20 anni prima: ?Lei forse non se lo ricordava, ma il mio ultimo esame all?università l?ho fatto con il professor Costanzo?. Costanzo all?epoca onfermò il suo passato da professore universitario, ammettendo però che tra tanti studenti, proprio non ricordava Vaporidis: ?Io ho insegnato per un paio d?anni all?università a Roma e lui ha fatto l?esame, chi se lo ricordava?. Nicolas Vaporidis invece ricordava benissimo di essere stato uno studente di Maurizio Costanzo: ?Eh, io purtroppo sì perché è stato proprio brutto. Un po? come Notte prima degli esami, la scena finale?. La colpa però non è stata di Costanzo, anzi pare che come professore sia stato anche fin troppo magnanimo con il voto finale, visto che Vaporidis meritava appena la sufficienza: ?Io non avevo studiato, lo ammetto a distanza di diciotto anni. E lei fu magnanimo perché mi disse se vuole io le posso dare 20. Io le dissi che ambivo a qualcosina di più. In realtà avrei dovuto prendere 18 e una figura, e passare?. Nicolas Vaporidis al Maurizio Costanzo Show ha però spiegato che questo esame andato male gli ha portato fortuna, illuminandolo sulla strada da intraprendere: ?Dopo il suo esame, che io non accettai il 20, ho fatto il provino per Notte prima degli esami. E quindi mi ha portato abbastanza bene devo dire?. Il popolare attore dopo il successo conquistato con il film ha infatti abbandonato gli studi universitari per avviare la sua carriera nel mondo del cinema.