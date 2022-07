Nicole Kidman, Dua Lipa e Kim Kardashian top model: spettacolo in passerella

Oggi, 6 luglio, ha debuttato la nuova nuova collezione d'alta moda Balenciaga firmata Gvasalia. Una giornata memorabile, visto che in questa data è stata inaugurata anche l'apertura del nuovo Balenciaga Couture Store nel cuore di Parigi. Al centro del fashion show una riflessione sul tema del conflitto tra anonimato e celebrità. Riflessione che ha investito anche i modelli che hanno calcato la passerella, che per l’occasione hanno sfilato col volto coperto da maschere ovali, impenetrabili, che ricordano dei manichini. Ma è stata la seconda parte del fashion show che ha segnato un punto di rottura tra anonimato e celebrità, con i modelli che escono a volto scoperto rivelando un cast esclusivo.

Una sfilata di celebrità

Non solo Bella Hadid e Naomi Campbell, che hanno macinato km sulle passerelle delle maison più importanti, ma anche una parata di celebrità neofite delle runways. La prima guest star della sfilata è stata Dua Lipa, che ha conquistato il front-row con un minidress giallo con coda laterale. Dopo di lei è la volta di Bella Hadid, che ha sfoggiato un abito multicolor nero e verde smeraldo. A sorpresa, fa poi la sua apparizione Kim Kardashian, grande estimatrice nonché testimonial di Balenciaga. L’imprenditrice e star dei reality americani ha indossato uno scenografico vestito nero con scollo a e cuore, maniche lunghe a guanto, e un ampio drappeggio laterale. Dopo Kim una vera star amatissima è salita sulla passerella: Nicole Kidman. L’australiana ha entusiasmato il pubblico con un abito monospalla in tessuto silver con amplio drappeggio, abbinato a dei guanti black in contrasto. Il gran finale è invece per Naomi Campbell che, da regina delle passerelle, domina la scena con un abito nero dalla gonna ampissima e il collo alto, quasi vertiginoso.

Clicca se non vedi le foto