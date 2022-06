Nicole Kidman e Keth Ubran festeggiano il 16esimo anniversario: "Come fosse ieri"

Nicole Kidman e Keith Urban hanno celebrato il loro 16esimo anniversario di matrimonio. La coppia ha festeggiato la lieta ricorrenza postando vicendevolmente sui social un dolce scatto dedicato al partner. La Kidman, 55 anni, ha pubblicato una foto delle nozze, celebrate nel 2006, che mostra i due neo-sposini intenti ad accendere una candela:"Dolce XVI. Ricorda questo come se fosse ieri. Per sempre?, ha scritto l?attrice australiana a corredo dell?immagine. Le fa eco il marito Keith Urban , che per l?occasione ha condiviso una foto recente e senza filtri della coppia, scrivendo ?Buon 16esimo anniversario piccola?. Nicole e Keith hanno iniziato a frequentarsi nel 2005 e si sono sposati l'anno successivo a Sydney. Il loro matrimonio è stato coronato dall?arrivo di due figlie, Sunday Rose , 13 anni, e Faith Margaret , 11 anni, mentre la Kidman è anche mamma di Isabella , 29 anni, e Connor , 27, avuti con l'ex marito Tom Cruise.

Un amore che resiste

Un amore robusto e forte il loro, che resiste alle intemperie del tempo e il veleno del gossip. Nicole e Keith si mostrano sempre uniti e affiatati e non mancano mai di rivolgere dolci parole l?uno all?altra nel corso di interviste. L' attrice di Big Little Lies sulla relazione con Urban ha recentemente rivelato a CBS Mornings . "L'ho incontrato più tardi nella vita ed è stata la cosa migliore che mi sia mai capitata. Quell'uomo è la cosa migliore che mi sia mai capitata", ha detto a gennaio alla testata. Urban dopo problemi di dipendenza da droga e alcol ha finalmente ritrovato la felicità e la serenità accanto alla sua Nicole e la loro famiglia: "La vita è molto diversa al giorno d'oggi. Sto cercando di dare il buon esempio ai bambini, ma non so ancora se lo sto facendo bene", ha detto a The Sun il mese scorso, aggiungendo: ?Ho fatto molti errori, ma devi capire cosa funziona per te. Il mio messaggio per loro è sempre di fare ciò che li appassiona, non mi interessa, purché lavorino sodo per raggiungerlo".