L'ex showgirl Nina Senicar sposa un divo di Hollywood. Chi è Jay Ellis

Fiori d?arancio per Nina Senicar. La showgirl serbaè convolata a nozze in gran segreto, nella giornata di sabato 9 luglio con l?attore americano Jay Ellis. Nina, 36 anni, e Jay, 40 anni, fanno coppia fissa dal 2015 e a coronare il loro grande amore nel novembre del 2019 è arrivata la primogenita Nora Grace. Dopo anni di carriera nel piccolo schermo in Italia la Senicar si è trasferita per amore di Ellis a Los Angeles, dove coltiva la carriera di attrice e si dedica alla famiglia. Tuttavia il legame con l?Italia non è venuto meno, tanto che ha deciso di celebrare le sue nozze nel belpaese. La coppia per il fatidico ?sì? ha scelto le campagne delle Toscana. Jay e Nina, da sempre molto riservati hanno deciso di celebrare il grande giorno in gran segreto. La location scelta è stata la lussuosa ?Villa Mangiacane?, situata a San Casciano in Val di Pesa (Firenze). Nessuna foto delle nozze è trapelata, nemmeno sui rispettivi profili social la Senicar e il noe-marito hanno condiviso dettagli della giornata. Solo alcuni amici della coppia e invitati alle nozze hanno postato su Instagram alcuni commenti del ?sì? pur senza mostrare gli sposini. ?Sono stati dei giorni stupendi, si respirava un?energia davvero speciale, un matrimonio davvero bellissimo, sono davvero felice per te Amica mia?, ha scritto l'imprenditore Andre Graffagnini. ?Una notte d?amore a Firenze celebrando Nina e Jay?, ha commentato lo stilista Francesco Scognamiglio, amico di Nina, che chissà non abbia firmato l?abito della sposa.

Chi è Jay Ellis, il neo marito di Nina Senicar

Tutti conosciamo la carriera di Nina Senicar in Italia. Dopo aver mosso i primi passi nel mondo della moda è approdata alla televisione, prendendo parte in vari programmi di successo come Veline e Distraction, nel 2010 partecipa come naufraga all? Isola dei Famosi 7. La Senicar nel 2009, si è laureata in Management della Cultura, Arte e Spettacolo con 108/110 all?Università Bocconi di Milano, dal 2012 si trasferisce a Los Angeles, dove studia recitazione e avvia la sua carriera di attrice. Proprio negli Usa Nina ha conosciuto Ellis. Jay al secolo Wendell Ramone ?Jay? Ellis Jr., è nato il 27 dicembre 1981 a Sumter, nella Carolina del Sud. Prima di intraprendere la carriera da attore, ha lavorato come modello, per poi trasferirsi a a Los Angeles, dove si dedica alla recitazione. Nel 2013, ha ricevuto il suo primo ruolo importante nella serie di BET The Game. Nel 2015, è entrato a far parte del cast della serie HBO Insecure, mandata in onda per la prima volta nel 2016. Ha anche avuto un ruolo nel film horror Escape Room (2019) ed ha recitato in Top Gun: Maverick, film con protagonista Tom Cruise uscito nelle scorse settimane e campione di incassi al box office. Noti anche i suoi ruoli in Breaking Dance, In a Relationship ed Escape Room ? Gioco mortale.