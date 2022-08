Uomini e Donne: Noemi Baratto criticata per il fisico, la corteggiatrice sbotta

Una cascata di riccioli bruni, pelle ambrata e sguardo profondo. Noemi Baratto è stata una delle corteggiatrici protagoniste indiscusse dell'ultima edizione di Uomini e Donne. Non ha caso la ragazza è stata la scelta del tronista Matteo Fioravanti. Tuttavia a sole poche settimana dalla conclusione del dating show la coppia si è lasciata per divergenze caratteriali.

Noemi Baratto nel mirino degli hater

Dopo la rottura Noemi non si è lasciata abbattere e conclusa l’esperienza televisiva si dedica al mondo dei social, dove vanta oltre 150.000 followers. Ma si sa il mondo delle influencer non è sempre facile, e la partenopea è ben presto finita al centro di una bufera mediatica. La Baratto ha infatti postato di consueto dei suoi scatti dove appare visibilmente dimagrita. Una perdita di peso che ha fatto storcere il naso ad alcuni followers considerandola insalubre. “Ma sei diventata una alieno? Oh mio dio”, “Fai paura”, “Fai impressione da quanto sei magra” “Oddio qui mi hai fatto quasi paura, mangia qualcosa”, questo il tenore dei commenti ricevuti in direct da Noemi, che non ci sta.

Lo sfogo di Noemi

La partenopea ha infatti condiviso un duro sfogo, non riuscendo più a trattenere la rabbia e la frustrazione difronte alle tante critiche ricevute: “Onestamente mi sono rotta. Sono piena, persone di ogni età con cattiveria che supera addirittura i litri di sangue corporei. Ma io mi chiedo, nel 2022 il vostro cervello non si è evoluto? Non fate esperienze che vi fanno crescere e avere consapevolezza di molte cose e di come si vive? L'unica cos da pensare è che siete consapevoli della vostra vita di m***a, oppure la vostra mente non è neanche capace a riconoscere ciò data la piccolezza. Avete rotto. A volte ho anche timore a leggere commenti e messaggi per paura di rimanerci male ,ma credo di averci fatto l'abitudine . Mi fate pena con tutto il rispetto”, ha scritto l’ex corteggiatrice nelle Instagram stories accanto ai tanti messaggi offensivi ricevuti.