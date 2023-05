Noemi Bocchi come Marta Fascina: spunta la felpa con il codice fiscale di Francesco Totti

Noemi Bocchi, 34 anni, era a passeggio con il bulldog francese Simba (regalato da Totti a dicembre), la figlia Sofia, 11 anni, e Isabel, la più piccola dei tre figli di Ilary Blasi e Francesco quando è stata paparazzata dai fotografi di Chi. Nulla di strano ormai da mesi vediamo Isabel in compagnia sia di Noemi sia di Sofia e infatti a catturare l'attenzione è stato l'outfit scelto da Bocchi. Jeans neri, stivali e poi una felpa con una personalizzazione particolare: il codice fiscale di Francesco Totti.

La felpa è stata realizzata da un brand che è diventato richiestissimo proprio per questo tipo di personalizzazioni, ma quello che colpisce è che invece di indossare il suo di codice fiscale ha scelto quello del compagno. Vedendo queste immagini non può non tornare alla memoria la cover del telefono di Marta Fascina con il volto di Silvio Berlusconi. Che Totti e Berlusconi siano delle icone è notorio, ma quello che stupisce è la scelta di indossare, o utilizzare, un oggetto che rappresenti solo il compagno. Per Fascina poi aveva suscitato non pochi commenti, la foto era diventata virale sui social, il fatto che la foto scelta mostrasse Berlusconi da giovane.