"Noemi Bocchi sarebbe incinta di Francesco Totti": l'indiscrezione

I gossip sulla coppia, non più tanto presunta, formata da Francesco Totti e Noemi Bocchi proliferano come i funghi in autunno. Ogni settimana, per non dire ogni giorno, nuovi dettagli, scoop e spiegazioni date da persone vicine all'ormai ex coppia stanno rendendo la separazione tra Totti e Ilary Blasi sempre più contorta.

L'ultima indiscrezione, della quale lo sottolineiamo non ci sono prove, è che Noemi potrebbe essere incinta, scrive il Corriere della Sera. Ovviamente Noemi, secondo questo gossip, starebbe aspettando il quarto figlio di Totti, nonostante le foto sul settimanale Chi pubblicate la scorsa settimana la mostrano più in forma che mai. Noemi adesso sta trascorrendo le vacanze al Circeo, non troppo lontana da Totti e infatti c'è chi dice che Francesco e Noemi si sarebbero incontrati in gran segreto su un misterioso yacht.

Noemi e Francesco: presto alla luce del sole

La loro storia grazie a paparazzate e soffiate non è più un segreto, ma al momento nessuno dei due ha pubblicamente parlato. Secondo Il Messaggero la "coppia" vorrebbe uscire allo scoperto, come da accordi, quando le pratiche di separazione con Ilary Blasi saranno concluse. Si prevedono ancora un paio di mesi. I due coniugi, infatti, avrebbero optato per una separazione lampo con negoziazione assistita, che con l'estate di mezzo non arriverà almeno prima di ottobre. Insomma non manca poi molto alla "data X" e chissà se ci saranno nuove sorprese.