La nuova casa di Aurora Ramazzotti: le prime immagini

Aurora Ramazzotti vive da sola ormai da anni, nel 2016 ha traslocato lasciando il nido materno. Adesso però è pronta per andare a vivere nella sua casa, sua a tutti gli effetti: sì perché da mesi ormai è dietro ai lavori di ristrutturazione del suo nuovo appartamento.

I suoi follower con cadenza regolare le chiedono a che punto sia la sua nuova casa ma Aurora si è sempre limitata a dire che era troppo presto e che ancora non voleva svelare dettagli. Oggi però ecco che l'influencer ha regalato ai suoi fan un piccolo estratto: la cucina. Certo al momento solo una stanza è pronta ma già dalle scelte cromatiche e stilistiche è intuibile come sarà l'intero appartamento.

La nuova casa di Aurora Ramazzotti

I primi progetti, realizzati con un noto ufficio di design milanese, sono stati fatti ad aprile scorso e dopo un anno e qualche mese Auri è finalmente pronta a mostrarci la sua "casetta" o meglio la cucina. La scelta del colore è ricaduta sul nero: un total black sia per il piano da lavoro che per i pensili, scuro anche il pavimento. Insomma non è difficile comprendere che Aurora prediliga il colore nero, lo stile moderno e lineare.

C'è da immaginarsi che anche il resto della casa sarà così, forse non sui toni del nero, ma sicuramente la scelta per l'arredamento ricadrà su uno stile essenziale e funzionale.