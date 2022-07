La nuova vita di Meghan Markle in California raccontata dai vicini

A Los Angeles avere una celebrit come vicino di casa è probabilmente all?ordine del giorno, ma vantare dei reali inglesi come dirimpettai è una vera e propria rarità, anche da queste parti dove le star sono di casa. Ecco perché la presenza del principe Harry e della consorte Meghan Markle, più prole, deve destare la curiosità di molti. Sono infatti trascorsi due anni e mezzo da quando la coppia si è dimessa da ?reali senior? per ricominciare la loro nuova vita in California. Da allora Meghan Markle e il principe Harry si sono goduti uno stile di vita rilassato diverso da quello che avevano nel Regno Unito. La coppia vive in una splendida villa dal valore di 11 milioni di sterline a Montecito, una cittadina di Santa Barbara, vicino a Los Angeles, con i loro due figli Archie, tre anni, e Lilibet, uno. Per Meghan si è trattato di un ritorno a casa visto che l'ex attrice è cresciuta in zona. Nonostante la vita riservata lontano dai riflettori condotta dai Sussex, la coppia non ha rinunciato ad uno stile agiato e sontuoso, che ha fatto guadagnare a Meghan l?appellativo di "Principessa di Montecito?, come ha rivelato una fonte alla rivista britannica Closer.

La nuova vita a Montecito

La coppia, come racconta la fonte, ama frequentare ristoranti stellati, fare escursioni sulle colline e trascorrere del tempo all'élite Santa Barbara Polo & Racquet Club, un club esclusivo dove l'abbonamento costa più 8.000 sterline al mese. Pare che la Duchessa che si è detta una ?buongustaia?, ami mangiare in ristoranti d?alta fascia , ma sempre con la massima privacy, rivela la fonte a Closer: ?Se va a Beverly Hills o West Hollywood a pranzo o a cena, generalmente chiama in anticipo e richiede un tavolo completamente appartato? La gola profonda della rivista ha poi dato indicazioni anche sui locali prediletti dalla "Principessa di Montecito?: ?Alcuni dei suoi posti preferiti sono sushi bar gourmet nell'area del centro o gli autentici posti messicani nella zona in cui è cresciuta. Ma, in generale, in questo momento le piacciono di più- posti di ritrovo come Cecconi's, Sunset Tower, Sugarfish o Lucky's steakhouse a Montecito, consigliati da Oprah. E? anche una fan di Nobu, dove una cena può costare 5.000 dollari, ma Meghan e le sue amiche sono felici di pagare?.

Gli amici celebrities

Infatti, oltre ha frequentare posti esclusivi, la Markle ha stretto amicizia con i suoi vicini, nonché alcune tra le celebrities più influenti degli States. Pare che dopo il loro trasferimento in California i Sussex non abbiano perso tempo costruendo nuove amicizie con artisti del calibro di Oprah Winfrey, Ellen DeGeneres, Serena Williams, James Corden e i loro vicini, Orlando Bloom e Katy Perry. La fonte a tal proposito ha riferito: "Trascorre molto tempo nella sontuosa casa di Oprah, dove si rilasseranno con la sua amica più cara, Gayle King, e parleranno di tutto, dai piani futuri di Meghan a cosa sta succedendo nel Regno Unito e come sta Harry nell?affrontare tutto?, ha concluso l?insider.