Nuovo amore per Barù Gaetani. Ecco chi è la fidanzata Ludovica Perissinotto

Un periodo di grandi novit per Barù Gaetani. Dopo aver aperto il suo temporary restaurant sui navigli, ora anche un nuovo amore arriva ad animare la vita del nobile toscano. Archiviato il flirt con Jessica Salassié, nato nella casa più spiata d?Italia, c?è una nuova mora nel cuore di Gherardo Gaetani dell'Aquila d?Aragona.

Chi è Ludovica Perissinotto

Si tratta di Maria Ludovica Perissinotto, modella dai magnetici occhi verdi, classe 1993, è originaria di Teramo, in Abruzzo. Ludovica, come tutti la chiamano, vanta un passato da Miss, dopo essere stata eletta Miss Abruzzo, nel 2011, ha preso parte a Miss Italia guadagnandosi la fascia di Miss Eleganza. In seguito ha debuttato nel mondo della moda ad ?Alta Roma?, iniziando a sfilare e posare per alcuni importanti brand d?alta moda. Nonostante la carriera nel mondo della moda, Ludovica ha dato spazio anche agli studi, dopo il liceo artistico ha frequentato la facoltà di Tutela e benessere degli animali e in seguito al suo trasferimento a Milano ha iniziato a studiare fashion styling allo IED. Ludovica è attiva su Instagram dove vanta oltre 6.000 followers, racconta di sé attraverso scatti dal suo lavoro di modella, viaggi ed eventi. Proprio su Instagram la modella si segue vicendevolmente con Barù e sotto i suoi post non mancano mai i like dell?ex gieffino.

Barù e Ludovica

Mentre si rincorrono le voci di una relazione con il nobile, proprio Jessica nella giornata di ieri è intervenuta a confermare i rumors. ?Voglio bene a Barù e gli auguro di viversi l?amore che ha trovato alla luce del sole?, ha scritto Jessica in una lunga story pubblicata su Instagram. Delle parole che sembrerebbero dunque avvalorare il flirt tra Gaetani e la Perissinotto. Nel frattempo si moltiplicano gli avvistamenti della nuova coppia. Ludovica è stata pizzicata al compleanno di Barù, e nonostante la riservatezza dei due, alcuni dettagli lasciano suggerire che siano sempre più vicini. Nei giorni scorsi l?influencer Deianira Marzano ha pubblicato, in una storia Instagram, una segnalazione sul nobile toscano in visita a un museo in compagnia di Ludovica. Gli attenti commentatori dei social hanno anche notato la sagoma di Barù in controluce in una storia di Ludovica. Sempre più spesso i due postano foto dagli stessi luoghi ed eventi. Come se non bastasse il nobile ha postato una storia Instagram dal suo ristorante specializzato in carne alla griglia con degli arrosticini. Una dedica culinaria alla sua nuova fiamma abruzzese? Insomma la coppia sembrerebbe più affiatata che mai, non resta che attendere gli scatti insieme sui social.