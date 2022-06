Ozzy Osbourne sottoposto ad una delicata operazione

Tutti lo ricordano graffiante ed irriverente sul palco insieme ai Black Sabbath. Oggi la vita di Ozzy Osburne è decisamente cambiata. Il cantautore da qualche anno soffre di una lieve forma di morbo di parkinson, ed è inoltre stato sottoposto ad una delicata operazione. L’uomo, 73 anni, è stato operato nella giornata di lunedì per il riallineamento di viti e placche di ferro inserite nella sua colonna vertebrale dopo un incidente sul quad nel 2003 che rischiò di paralizzarlo. Nel 2019, poi, Ozzy è stato anche protagonista di una caduta casalinga che ha peggiorato ulteriormente la situazione. Come riporta Page Six l’operazione è andata a buon fine e l'ex frontman dei Black Sabbath è uscito dall’ospedale su di una sedia a rotelle per rientrare finalmente a casa, scortato dall’immancabile moglie Sharon Osbourne. “Sto solo aspettando un altro intervento chirurgico al collo”, ha detto l'icona del metal alla rivista Classic Rock qualche mese fa: “Non riesco a camminare bene in questi giorni. Faccio fisioterapia ogni mattina. Sto un po' meglio, ma non tanto quanto vorrei essere per tornare in strada”, ha aggiunto.

Le parole di Sharon

L’operazione per fortuna è andata bene e Sharon ci ha tenuto a rassicurare e ringraziare i fan per la loro vicinanza in un momento così difficile per la famiglia Osbourne: "La famiglia ringrazia per le manifestazioni di affetto prima dell'intervento. Ozzy sta bene ed è in via di guarigione. Il vostro amore significa tanto per lui", ha scritto Sharon. Una fonte vicina alla famiglia ha fatto sapere a Page Six che Ozzy dovrà ora sottoporsi ad un lungo periodo di convalescenza per riprendersi dall’operazione. Nonostante le difficoltà sul versante della salute è un bel momento per il principe delle tenebre e famiglia. Ozzy e Sharon festeggeranno a breve i 40 anni di matrimonio e daranno il benvenuto al primo nipotino. Il figlio Jack Osbourne con la e la fidanzata Aree Gearhart attendono infatti il primo figlio. Jack non è l'unico Osbourne a diventare genitore a breve, anche la sorella Kelly è incinta e aspetta un bambino dal compagno Sid Wilson degli Slipknot.