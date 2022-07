Ozzy e Sharon Osbourne festeggiano 40 anni di matrimonio: la dedica dopo un anno difficile

Ieri, 4 luglio, Ozzy Osbourne e la moglie Sharon hanno festeggiato i 40 anni di matrimonio. Il cantante dei Black Sabbath, 73 anni, ha voluto celebrare l’importante traguardo condividendo su Instagram un tenero scatto della coppia nel giorno delle nozze, celebrate nel 1982. “40 anni fa oggi! Buon anniversario, amore mio”, ha scritto Ozzy a corredo dell’immagine. Nello scatto, Sharon, oggi 69 anni, indossa un abito in chiffon accollato abbinato ad un velo mantilla in pizzo. La sposina ammira sognante il neo-marito, vestito con un un completo bianco, papillon e uno strano rampicante sulle spalle. Anche Sharon non ha mancato di ricordare l’importante anniversario postando un’immagine recente della coppia accompagnata da una dolce dedica: “Il 2022 è un anno speciale per me. Segna 40 anni di matrimonio con il mio caro Ozzy. Ci siamo incontrati per la prima volta quando avevo 18 anni, in 52 anni siamo stati amici, amanti, marito e moglie, nonni e anime gemelle. Sempre uno accanto all'altro. Ti amo Ozzy”, ha scritto la donna.

Un anno difficile

Il 2022 è stato un anno decisamente pieno per la coppia, che nei 40 anni di vita insieme ha accolto tre figli: Aimée , Kelly e Jack. Qualche settimana fa il rocker è stato sottoposto ad una delicata un'operazione al collo e Sharon non ha mancato di annullare i suoi appuntamenti per stargli accanto. Dopo l'intervento chirurgico, Ozzy ha voluto rassicurare i fan su Twitter. “Ora sono a casa dall'ospedale e mi sto riprendendo comodamente", ha scritto il cantante "Sto sicuramente sentendo l'amore e il supporto di tutti i miei fan e mando a tutti un grande ringraziamento per i loro pensieri, preghiere e auguri durante la mia guarigione”. Nonostante le difficoltà di questo anno c’è anche una lieta notizia per i coniugi Osbourne, che si apprestano ad accogliere il primo nipotino. Il figlio Jack Osbourne con la e la fidanzata Aree Gearhart attendono infatti il primo figlio. Jack non è l'unico Osbourne a diventare genitore a breve, anche la sorella Kelly è incinta e aspetta un bambino dal compagno Sid Wilson degli Slipknot.