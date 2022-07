Bufera su Elon Musk: il padre ha avuto due figli dalla figliastra

La famiglia Musk continua a crescere e far parlare di sé. Dopo i figli avuti da Elon con una dipendente, anche il padre dell'uomo d'affari ha rivelato di aver avuto dei figli a 76 anni, niente di meno che con la figliastra. Nel 2018 è emerso che Errol Musk aveva avuto un bambino dalla 35enne Jana Bezuidenhout. In una recente intervista a The Sun il sudafricano ha dichiarato di aver avuto dalla figliastra un altro bebè, questa volta una femmina “non pianificato”.

Errol è stato sposato con la madre di Jana, Heide Bezuidenhout, per 18 anni e la coppia ha avuto due figli biologici insieme. Il 76enne ha fatto da papà a Jana (nata da una precedente relazione della moglie Heide), che ha cresciuto dall'età di quattro anni. “Non ho controllato il suo DNA. Ma sembra proprio come le mie altre figlie. Sembra Rose e Tosca insieme”, ha detto ieri Errol a The Sun della bambina avuta con Jana. “Assomiglia esattamente a Rushi [il figlio di Errol e Jana] e si comporta come lui”. L’uomo ha spiegato che lui e Jana non stavano pianificando di avere un secondo figlio: “Non era pianificata. Ma voglio dire, vivevamo insieme. Lei [Jana] è rimasta qui per circa 18 mesi dopo la nascita di Rushi”. ha aggiunto.

Relazioni difficili

Musk senior ha anche parlato della relazione tra i suoi figli e Jana, loro matrigna ma anche sorellastra. Quando hanno appreso della storia della ragazza con il padre sono rimasti “scioccati”, aggiungendo: “Continuano a non piacergli. Si sentono ancora un po' inquieti al riguardo, perché è la loro sorella. La loro sorellastra”. Errol nel corso dell’intervista ha anche parlato delle difficoltà nell’avere una relazione con una donna molto più giovane, rivelando che lui e Jana non vivono più insieme ma che "hanno molto affetto l'uno per l'altra". “Ma ho capito che è indietro di due generazioni, mentre sua madre era indietro di una generazione quando l'ho sposata. Ha 35 anni quindi sta andando avanti”.

Il 76enne ha poi raccontato come avere i due bambini in casa sia stato piuttosto difficile, quasi snervante: “Preferire di gran lunga averli qui. Ma Jana è venuta e ha trascorso alcuni giorni qui circa sei mesi fa e i bambini stavano iniziando a darmi sui nervi. Poi mi mancano non appena se ne vanno.” Facendo eco alla convinzione di suo figlio sulla riproduzione , Errol ha concluso: "L'unica cosa per cui siamo sulla Terra è riprodurci. Se potessi avere un altri figli li farei. Non vedo alcun motivo per non farlo”.