Pancino sospetto per Clarissa Marchese: bebé in arrivo?

Non è la prima volta che si parla di un secondo figlio in arrivo per la coppia formata da Clarissa Marchese e Federico Gregucci. La loro primogenita Arya ora ha due anni e mezzo e la famigliola ha lasciato gli States per trasferirsi stabilmente in Toscana. Insomma i presupposti per allargare la famiglia ci sono tutti, soprattutto perché Clarissa e Federico non hanno mai nascosto il desiderio di dare un fratellino o una sorellina alla primogenita. Lex Miss Italia aveva infatti rivelato l'intenzione nel corso di un’intervista rilasciando circa un anno fa, specificando: “Ma non ora, magari quando (Arya) avrà due anni”.

Il pancino sospetto

La bimba questo anno compirà 3 anni e sembra decisamente arrivato il momento giusto. Non a caso Clarissa è stata immortalata durante le vacanze di famiglia in Sardegna, mentre sfoggia un pancino sospetto. A fare notare la dolce rotondità dell’influencer Deianira Marzano: “Pancino sospetto per Clarissa Marchese. Tante followers lo hanno notato, chissà”, ha scritto sibillina l’esperta di gossip. Insomma in tante si sono domandate se la pancia rilassata di Clarissa sia imputabile ad una nuovo bebè in arrivo, o magari agli sgarri delle vacanze estive.

Il momento d’oro di Clarissa e Federico

Del resto questo sembrerebbe un momento propizio per Clarissa e Federico. La coppia nata nel salottino di Uomini e donne, subito dopo il matrimonio è volata in Florida dove ha vissuto per 3 anni. Nel settembre 2020 dopo la pandemia i due sono tornati in Italia, prima a Roma, poi in Sicilia dai genitori di lei e per poi trasferirsi stabilmente in Toscana. La coppia viv infatti nei pressi di Firenze dove l'ex corteggiatore lavora nel mondo del calcio e qui hanno messo radici insieme alla piccola Arya. Non a caso la villetta presa dalla famiglia, come mostrato da Clarissa durante un home tour, ha due stanze singole, una rosa, utilizzata da Arya, e l’altra tinta di blù: “Una per una femminuccia, tutta rosa, e una per un maschietto, tutta celeste”, aveva scherzato all’epoca la Marchese e chissà che ora la stanza in più non tornerà utile a Clarissa e Federico.