Paola Caruso è dimagritissima: ecco le foto che preoccupano i fan. Lei risponde

Sono bastate alcune foto a Milano, in un parco, insieme al figlio Michele, per allarmare i follower. In molti si sono chiedi perché Paola Caruso, showgirl e famosa un tempo come Bonas di "Avanti un altro", sia dimagrita così tanto. Un tempo famosa per il suo corpo prosperoso, oggi mostra un fisico piuttosto asciutto, forse troppo dice chi la segue, che si è preoccupato in merito ad eventuali problemi di salute.

Immediata la risposta di Paola, che non si è mostrata infastidita dall'ingerenza della curiosità dei follower, ma anzi ha voluto spiegare il suo punto di vista: "Grazie a tutti i messaggi carini scritti dalle persone dolci e gentili che mi seguono", si legge. "Sono dimagrita sì, è vero... Sia per scelta sia perché il dolore ti cambia, è la cruda verità. Ti logora l'anima, e il corpo è lo specchio dell'anima". Poi uno spiraglio di serenità: "Ora sembra che il Cielo mi stia donando un po' di felicità gioia e amore".

I dolori a cui Paola fa riferimento sono sicuramente quelli legati proprio alla salute del figlio Michele. Per chi non lo sapesse, il piccolo è rimasto vittima di un caso di malasanità in Egitto, dove mamma e figlio si trovavano in vacanza, un paio di anni fa. A seguito di una febbre alta al bambino è stata fatta in ospedale una iniezione che si è rivelata tossica. Da allora non riesce più a camminare bene e, come ha spiegato di recente Paola, "non guarirà mai", anzi "dovrà portare il tutore per tutta la vita".