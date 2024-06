Paola Ferrari: "Vorrei avere 20 anni di meno. L'Italia di Spalletti? Non vedo magia"

Pungente, schietta, senza peli sulla lingua. Paola Ferrari, 63 anni, non le ha mandate a dire neanche stavolta. Intervistata da Repubblica, la nota giornalista sportiva si è raccontata tra progetti lavorativi e impressioni sulla Nazionale italiana allenata da Luciano Spalletti: "Sarà l’ultimo, fra tre anni smetto e andrò in pensione. L’Europeo, come le Olimpiadi e i Mondiali rappresenta un momento in cui lo sport va oltre la prestazione, i valori sono esaltati. Entro in un modo, esco in un altro, è coinvolgente. Una prova fisica e un’immersione nei sentimenti", ha esordito.

"Vorrei avere 20 anni di meno", le parole di Paola Ferrari

Ferrari ha parlato degli anni che passano e ha ammesso: "Non sono amica della mia età. Vorrei avere più energia, parlo con i miei figli di intelligenza artificiale. L’età mi dà fastidio perché non potrò vedere che succederà. Non sono falsa, non dico che sono felice. Sto bene fisicamente, sono fortunata, ma vorrei avere venti anni di meno. Anche dieci andrebbero bene". Parlando dei figli, invece, ha detto: "Mia figlia è andata a vivere da sola, si è laureata, lavora è molto indipendente. Quando hai una mamma che lavora hai un modello. Io mi sono sacrificata, per un po’ me l’hanno rinfacciato: 'La domenica non ci sei mai'. Ma hanno capito. I miei ragazzi hanno un bel carattere, sono stata molto fortunata. Marco è quello più condiscendente, hanno una chat col padre dove non ci sono perché mi nascondono le cose. Io sono stata più severa, non credo nella 'mamma amica'. Deve essere amica quando serve".

Paola Ferrari parla di Luciano Spalletti

Quindi ha parlato degli Europei di calcio che stanno per cominciare e del CT azzurro Luciano Spalletti. "Ha una discreta squadra, ma non vedo la magia dello stare insieme. Spalletti ha un carattere spigoloso, mi ha conquistato quando ha vinto lo scudetto con il Napoli. Un rapporto incredibile con i tifosi, un amore esagerato: è stato bravo. Anche dal punto di vista umano mi è sembrato che avesse delle corde in più. Adesso è alla prova più importante".

Sulla Nazionale ha detto: "Bisogna vedere se questa Nazionale ha cuore e passione, fattori che Spalletti sta cercando. Quello che ha fatto vincere l’Italia tre anni fa è stato il cuore, l’uomo chiave fu Gianluca Vialli. Quando hai un esempio come lui, una persona con quel coraggio, tutto diventa più bello".

Il ricordo di Vialli

Proprio su Vialli, si è lasciata andare a una riflessione in particolare: "Ha regalato tutti i valori che incarnava alla squadra, si era creata un’alchimia. Arrivavamo dagli anni del covid, c’era la voglia di stare insieme, la gente cantava per le strade. L’ex ct Mancini aveva al suo fianco l’amico di una vita, Gianluca ha dato una lezione di coraggio ai ragazzi. È stato l’ingrediente determinante per un gruppo che ha vinto contro tutto e contro tutti".