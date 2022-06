Paola Turani positiva al Covid: “Non sto per niente bene”

Ormai lo sappiamo in questo periodo dell?anno i contagi da covid sono in aumento. Un?ondata che non risparmia nemmeno vip e celebrit nostrani. Da Antonella Clerici ad Amadeus tante le personalità dello spettacolo che hanno contratto il virus. Vittima di questo picco di contagi estivi anche la modella e influencer bergamasca Paola Turani. Paola, molto attiva sui social, ha prontamente condiviso la notizia con i followers su Instagram: ?Diciamo che è stato un inizio settimana pessimo e potete vedere dalle mie condizioni. Ho iniziato a sentirmi male stamattina. Quando mi sono svegliata ho capito di non stare bene: avevo un mal di gola fortissimo, tosse e il mal di testa. Ho fatto il tampone e sono risultata positiva al COVID? e quindi mi sono isolata in camera. Non sto per niente bene?, ha detto dal letto mostrandosi decisamente provata.

Il pensiero per Enea

La paura maggiore di Paola era però giustamente rivolta al piccolo Enea, il primogenito avuto dal marito Riccardo Serpellini 9 mesi fa: ?Fortunatamente Enea e Ricky (il marito) sono negativi. E niente? io rimarrò in camera isolata e aspetterò. Ogni giorno faremo questi tamponi e vedremo come va ? e ha aggiunto ?. Caspita, l?ho preso davvero tosto. Era da un bel po? che non stavo così male: febbre, mal di gola, tosse. Tra l?altro, questo mal di gola arriva fino all?orecchio e ho perennemente il mal di testa? Vabbè? vi mando un saluto e spero di ritornare in condizioni migliori?. Oltre a dover superare il Covid la sfida più difficile per la Turani è stare lontana dal suo Enea. La modella non si è infatti mai separata dal bambino e non poterlo abbracciare è davvero difficile, come racconta in un post su Instagram: ?Secondo giorno positiva al Covid isolata in camera da letto. Ancora febbre, mal di gola fortissimo, tosse grassa e mal di testa. Era da tempo che non stavo così male? Ma quello che mi fa stare ancora più male è non poter vedere o abbracciare Enea nonostante lo senta ridere e schiamazzare al piano di sotto. Fortunatamente lui e Ricky stanno bene! Devo portare pazienza, anche perchè qualcosa mi dice che saranno giornate lunghe? Ho letto che siamo in tanti in questa situazione. Speriamo passi il prima possibile! Un abbraccio e grazie per le vostre good vibes??? Ne ho bisogno in questo momento!?, scrive Paola a corredo del video che mostra mamma e figlio sciogliersi in tenere effusioni pochi giorni prima che l?influencer contraesse il virus.