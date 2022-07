L'influencer Paola Turani racconta le difficoltà della maternità e viene sommersa dalle critiche

Paola Turani di nuovo al centro delle polemiche. Dopo lo scontro con Chiara Nasti sul tema dei kg in gravidanza, la modella bergamasca torna a far parlare di sé per le sue esternazioni sulla maternità. L’influencer, come di consueto, si è confrontata con i suoi 2 milioni followers raccontando le difficoltà nello gestire il primogenito di nove mesi.

Le difficoltà della maternità

Paola ha svelato di come Enea Francesco, nato ad ottobre dall’unione con Riccardo Serpellini, sia un bambino piuttosto vivace e in continuo movimento. Dalla voglia di ingerire tutto ciò che trova, sassi compresi, al desiderio ardente di salire tutte le scalinate che trova davanti, stare dietro al piccolo è davvero faticoso per la Turani e il marito. Paola in particolare ha svelato al suo vasto pubblico di come l’ultima vacanza in montagna di famiglia sia stata piuttosto faticosa e impegnativa, vista l’esuberanza di baby Enea, tanto che la modella e il suo Ricky stavano per gettare la spugna. Un momento di sconforto e fatica comune a tante neo-mamme.

I commenti negativi

Tuttavia la peculiare sincerità e spontaneità di Paola non è piaciuta ad alcuni commentatori che si sono scagliati contro la 34enne: “Ma cosa pensavi, di avere un Tamagotchi?” “Ma cosa hai da fare oltre a farti i selfie?" “pensa a chi deve timbrare il cartellino”. Questo il tenore dei commenti sopraggiunti sul profilo della Turani, rea di aver esternato le difficoltà del crescere un bambino piccolo. A fianco di Paola sono scese tante mamme e pagine femministe, che hanno l’hanno difesa, ricordando come probabilmente sia necessario mutare la narrazione intorno alla maternità. Smagliature, kg in più, fatica, sacrifici, essere mamma è anche questo, a dispetto dell’ostentazione della perfezione sui social, e lamentarsi è più che lecito.

Il messaggio di Paola

Un messaggio che la Turani, dopo le tante critiche ricevute, ha voluto condividere nelle stories, scrivendo: “Comune in passato mi è capitato di leggere o ascoltare qui su Instagram sfoghi di mamme che raccontavano quanto fosse impegnativo crescere un figlio, i momenti di pianto disperato da gestire, l’organizzazione delle giornate, allattamento, le notti insonne, l’educazione, lo svezzamento, i capricci e tutto il resto. Leggevo o ascoltavo i vari racconti come se fossero mie amiche, io non ero ancora mamma quindi non potevo capire, ma potevo immaginare e potevo empatizzare con loro. Ah l’empatia! Non mi sono mai permessa di giudicare questi sfoghi e solo pochi mesi fa io di bambini e figli non ne sapevo nulla. Da quando è nato Enea sono rinata anch’io, non sono mai stata così felice. La gioia che ogni giorno il mio piccolo mi dà è indescrivibile. Farei cambio con la vita di prima? NO MAI. Si può però affermare che in certi momenti è più impegnativo e non è così facile come sembra? Eccome. perché alcune persone si scandalizzano per queste affermazioni? Non lo so. E’ giusto buttare una valanga di mer** su di me, solo perché sulla mia pagina con il sorriso sulle labbra in tutta serenità ho espresso il mio legittimo stato d’animo? Secondo me no, ma purtroppo funziona così. Alcune persone si lamentano della perfezione sui social, ma se sei sincera e dici la verità ti massacrano. E poi un’ultima cosa, stica*** non ci li mettiamo?”.