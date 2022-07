Paola Turani, paura per il figlio neonato: "Ha contratto il covid"

Paura per Paola Turani. L’influencer e modella bergamasca qualche giorno fa ha annunciato ai suoi followers di aver contratto il covid. Un momento complesso per la 34enne, non solo per dover sostenere gli acciacchi del virus , ma anche perché per la prima volta Paola è stata costretta ad essere lontana dal piccolo Enea Francesco, il bimbo nato 9 mesi dalla relazione con Riccardo Serpellini. La Turani, isolata in camera, ha raccontato ai tanti che la seguono quanto fosse difficile essere distante dal primogenito, affidato alle cure di papà Ricky. La bergamasca seppur positiva, dopo essersi confrontata col suo medico, stava valutando di riavvicinarsi al bambino con le dovute precauzioni, tuttavia non c’è stato bisogno.

Enea Francesco positivo

Paola ha infatti informato i suoi followers che anche il piccolo Enea ha contratto il virus: “Enea aveva qualche lineetta di febbre, Ricky gli ha fatto un tampone per scrupolo ed è subito risultato positivo”, ha detto su Instagram, tenendo a rassicurare tutti sulle condizioni di salute del bambino. Paola si è potuta così ricongiungere col suo piccolo, che seppur con gli acciacchi del covid addosso, è apparso decisamente felice di tornare tra le braccia della mamma. L’influencer ha quindi rotto l’isolamento e si è nuovamente unita alla famiglia, di cui fanno parte anche i cagnoloni, Nadine, esemplare di terranova marrone e Gnomo, un cucciolone di Bovaro del Bernese. La bergamasca ha spiegato ai tanti che la seguono sui social, oltre due milioni, che il marito Riccardo Serpellini: “Non ha abbandonato me ed Enea, è ancora qui a fare cose”. L’imprenditore, ancora negativo, è rimasto a casa accanto alla moglie ed il figlio adottando tutte le precauzioni del caso, dalla mascherina al distanziamento: “E’ un highlander vediamo per quanto rimarrà negativo!”, ha scherzato la modella, che nonostante il momento difficile riesce a mantenere vivo il suo peculiare buon umore.