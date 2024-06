"Paola Turci e Francesca Pascale si lasciano: il matrimonio è al capolinea"

Dopo cinque anni, il matrimonio di Francesca Pascale e Paola Turci sarebbe arrivato al capolinea. A lanciare l'indiscrezione è Dagospia, che aggiunge anche retroscena sui dispetti vari che l'attivista e la cantante si sarebbero fatte in questo periodo di crisi.

A dare fastidio a Paola Turci sarebbe stato in particolare il "corteggiamento" di Pascale a Francesca Fagnani, che l'ha ospitata durante un'intervista a Belve, su Rai Due. Subito dopo la registrazione della puntata infatti, Pascale ha guardato la giornalista e le ha detto: "Quindi ora ti posso corteggiare? Ah no, sono fidanzata". Una battuta che non sarebbe stata apprezzata dalla consorte. A sua volta invece Pascale sarebbe stata infastidita da un video postato su Instagram da Turci, in cui si immortalava insieme alla attrice ventenne Valentina Dispari. Al momento nessuna delle due ha confermato le indiscrezioni, ma neanche sono arrivate smentite. Anzi, poco fa Pascale ha pubblicato su Instagram una frase piuttosto dura, che lascerebbe intendere un legame con la separazione: "Mi devo le scuse più grandi per aver sopportato ciò che non meritavo", si legge. Un riferimento alla (ex) compagna?

Il matrimonio tra Paola Turci e Francesca Pascale si era stato celebrato con rito civile il 2 luglio 2022, a Montalcino, vicino Siena, dopo due anni d'amore. Le due erano state fotografate per la prima volta insieme cinque anni fa su una barca in Cilento, durante una vacanza. Per molto tempo hanno provato a tenere la love story privata, nel tentativo di sfuggire ai riflettori, ma senza successo. Pascale all'epoca era nota come ex compagna di Silvio Berlusconi, ex premier a cui è stata legata diversi anni. Turci invece era ufficialmente single da tempo: "Non ho nessuna intenzione di farmi influenzare dai giudizi degli altri e rinunciare ad avere le relazioni che voglio con le persone che scelgo. I pettegolezzi li detesto. I questi mesi ho vissuto male quello che mi sembra una sorta di accanimento", aveva dichiarato in merito alla compagna. La coppia aveva poi ufficializzato la relazione su Instagram qualche mese dopo, con un "tanti auguri amore mio" indirizzato da Paola a Francesca nel giorno del compleanno. Oggi l'annuncio della crisi, non ancora confermato dalle dirette interessate.