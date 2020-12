Brosio-De Vitis, la relazione si complica per colpa di un audio e di alcune "indagini" segrete

La storia d'amore tra Paolo Brosio e Maria Laura De Vitis continua ad infittirsi con nuovi, contorti, dettagli. Diego, l'uomo che sostiene di aver baciato Maria Laura, ha dichiarato di avere un audio in cui "Laura dice la verità sulla sua relazione con Brosio".

A Live non è la D'Urso la coppia ha avuto modo di poter ribattere alle accuse rivolte a Maria Laura: in questo audio la 22enne confesserebbe di stare con Paolo Brosio solo per interesse, e che il suo desiderio sarebbe quello di lasciarlo subito dopo aver ottenuto la visibilità e notorietà. Anche D'Urso ha ascoltato l'audio, infatti, più di una volta ha chiesto a Brosio se fosse a conoscenza del suo contenuto e se lo volesse ascoltare, ma il giornalista ha sempre detto di "no".

"Se vogliamo parlare di questo audio io presumo che Diego abbia registrato una chiamata, perché dopo la segnalazione dei paparazzi mi chiamava spesso, cercando informazioni. Questa sua cosa non mi convinceva, aveva secondi fini. Così ho deciso di rispondere con il mio agente in vivavoce alle sue telefonate. Tutto quello che ho detto era deciso prima, lo sapevano Paolo e il mio agente. Ho fatto la talpa per capire dove voleva andare a parare". Dopo questa affermazione lo studio insorge, ma Brosio ha da subito confermato quanto detto dalla fidanzata: "Mi fido di lei, ne abbiamo parlato. Per noi non è un problema sentire l'audio, ma ci sono dei retroscena più grandi dietro questo vocale, che non riguardano noi. Il problema non è mio, diventa vostro se lo fate ascoltare. L'audio c'è ma non corrisponde alla verità della nostra storia, proprio come le foto che avrebbero dovuto mostrare un bacio". Quindi per Paolo e Maria Laura l'audio sarebbe potuto anche andare in onda, ma a impedirlo sarebbero alcune "indagini", "non ho più il potere di dare l'ok" ha aggiunto la 22enne.

Ma Barbara D'Urso non molla e chiede di nuovo a Brosio se vuole ascoltare l'audio "Solo tu, mentre siamo in pubblicità. Lo vuoi ascoltare?" ma Paolo di nuovo rifiuta: "Non mi cambia niente ascoltarlo, è stato messo in mezzo da una persona inattendibile che si è messo d'accordo per fare foto false, mi viene da ridere. Ho trent'anni da cronista alle spalle, non sono scemo. Con un audio registrato in modo fraudolento. Sia io, che lei, che i nostri agenti conosciamo quella dichiarazione".

Nelle prossime settimane, o forse giorni, aggiungeremo puntate alla telenovela poiché Brosio ha annunciato che presto svelerà dettagli riguardanti un determinato hotel di Frascati: Villa Mercede.