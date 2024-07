Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia si sono sposati

Un matrimonio super romantico, illuminato dalla luce rossa di un tramonto su una spiaggia della Toscana, dove lo sposo aspetta sorridente ed elegantissimo la bellissima sposa raggiante, con i capelli scolti sulle spalle, in un bellissimo abito bianco, che si fa strada sulle note di un violino che suona l’Ave Maria di Schubert, lungo la passerella adagiata sulla sabbia per raggiungerlo e dire sì, convolando, finalmente, a nozze.

Le prime immagini del matrimonio di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro fanno sognare i fan della coppia nata “in cattività”, durante una edizione del reality di Canale 5 Grande Fratello Vip e che, da allora, è stata inseparabile. In questi anni il loro amore si è rafforzato ed è cresciuto ed è stato coronato, nel 2022 dalla nascita del piccolo Gabriele, che ha tenuto compagnia la papà che se l'è tenuto in braccio mentre aspettava l'arrivo della sposa all'altare. Il bimbo è poi rimasto ovviamente in prima fila a guardare mamma e papà che si dichiaravano amore eterno, insieme a Nina, la figlia di Clizia.

I due si sono sposati sulla spiaggia di uno dei più esclusivi beach club di Forte dei Marmi, il Maitò anticipando la data a causa del peggioramento della salute della madre di lui, l'attrice Eleonora Giorgi che sta lottando contro un tumore.

A pubblicare le prime immagini dell’evento, nelle sue storie Instagram è uno degli amici vip presenti alla cerimonia, a inziare da un manipolo di ex gieffini: Edoardo Donnamaria, Giaele De Donà e Edoardo Tavassi, che ha anche registrato qualche parola della romantica promessa di Clizia: “Non scomoderò Catullo o Neruda, sono qui per dirti che ti scelgo oggi e ti amerò per sempre. Ti amo”.

Dopo la cerimonia è ora il momento del ricevimento e della festa fino a notte. Si inizia con una raffinata cena a bordo piscina che più tardi diventerà la location in cui si apriranno le danze. Auguri agli sposi!