Paolo Kessisoglu parla della fine del suo matrimonio con Sabrina Donadel

Paolo Kessisoglu su Instagram ha parlato della morte dei suoi genitori a poca distanza l'uno dall'altra. Il suo post così dolce ha fatto breccia nel cuore delle persone che lo seguono e non solo. E parlando del rapporto che aveva con i suoi genitori, in un'intervista al Corriere della Sera, ha parlato della fine del matrimonio con Sabrina Donadel (giornalista di Sky è anche scrittrice di programmi è infatti l'autrice e protagonista di Private Collection, programma in onda su Sky Arte HD che racconta le collezioni d'arte private).

Con i suoi genitori ha sempre avuto un bel rapporto, ma per un periodo "mi ero un po’ allontanato da loro. Era tutto rientrato, ma oggi cercherei di ricucire più in fretta - spiega Paolo -. Aiuta capire che i genitori non sono macchine perfette, ma persone, come noi. Lo sto realizzando ancora di più da quando mi sto separando da mia moglie: non sono più un papà super eroe, ma il rapporto con mia figlia mi pare quasi migliorato grazie a questa consapevolezza. I miei sono stati due buoni esempi: erano persone buone. Ora incontro moltissime persone che me lo ricordano".

Paolo e Sabrina si erano sposati nel 2003 e hanno avuto una figlia, Lunitta, nata proprio nel 2003. Sui loro profili non ci sono foto insieme recenti.

Paolo e l'ultimo saluto ai genitori

"Mia mamma è morta lo scorso giugno per quella che all'inizio sembrava una banale infezione. È stata una doccia fredda per tutti, aveva 77 anni. Mio papà ne aveva 83 ed è morto subito dopo Capodanno", ha spiegato ancora al quotidiano. Paolo ha poi raccontato che aveva chiesto al padre quale fosse uno dei suoi desideri e lui gli rispose un viaggio a Palermo e così partirono: "Ho prenotato subito, senza immaginare sarebbe stato l’ultimo. È stato un tempo sospeso e bellissimo in cui mi ha parlato di tutto, svelandomi ad esempio che avrebbe voluto fare il capitano di una nave. Mio padre capitano di una nave: assurdo. Quel tempo solo nostro mi pareva lo avesse un po’ rimesso in carreggiata".

Tra le cose che poi non si aspettava e non sapeva la scoperta di "un faldone in cui mio padre aveva ritagliato e conservato tutte, ma tutte le mie interviste: dalle copertine ai trafiletti. Di mia mamma ho trovato dei diplomi da dattilografa: quando siamo nati aveva deciso di non lavorare più, ma ora mi chiedo quali fossero davvero le sue aspirazioni, i suoi sogni". "Non ho mai parlato tanto con i miei come da quando non ci sono più. Mi piace immaginare cosa mi risponderebbero ora - spiega Kessisoglu -. Vorrei avere l’opportunità di chiedere loro delle cose che non attengono al loro ruolo di genitori. È come se la loro scomparsa mi avesse reso meno ego-riferito: ho capito che c’erano un sacco di cose di loro che non avevo capito". Ancora oggi non riesce a cancellare il loro numero di telefono dalla rubrica.