Paris Hilton si è sposata (e la sua storia d'amore diventa una docu-serie)

Paris Hilton si è sposata: a 40 anni l’ereditiera più famosa d’America, socialite e imprenditrice, ha detto sì al fidanzato Carter Reum, anche lui 40 anni, al suo fianco dal 2019.

La cerimonia, blindatissima, si è tenuta venerdì nel quartiere di Holmby Hills a Los Angeles, nella villa appartenuta a Barron Hilton, nonno di Paris, scomparso nel 2019. Finora si sa solo che i festeggiamenti andranno avanti tutto il weekend, e che Paris ha indossato un abito bianco con decorazioni floreali estremamente romantico di Oscar de La Renta, come confermato dalla (per ora unica) foto condivisa dalla Hilton su Instagram: “Il mio per sempre inizia oggi 11/11”, è il commento a corredo dello scatto.

A scattare l’unica immagine condivisa per ora è stato Jose Villa, fotografo specializzato in fiori d’arancio che nel corso della sua carriera ha immortalato altre decine di celebrità, ultima in ordine di tempo Ivy Getty, erede della famiglia Getty.

Gli amori di Paris Hilton

Il coronamento del sogno d’amore della Hilton arriva dopo anni di chiacchieratissime love story: tra i suoi ex ci sono Nick Carter dei Backstreet Boys, Benji Madden dei Good Charlotte (che ha poi sposato Cameron Diaz, mentre il fratello Joel ha sposato l’amica di Paris, Nicole Ritchie), e poi Crhir Zylka, attore e modello cui lei stessa aveva chiesto la mano.

La relazione è durata un anno ed è finita nel 2018, e nel 2019 la Hilton ha iniziato a frequentare Carter Reum: imprenditore e amico di lunga data, si è fatto vedere per la prima volta al suo fianco ai Golden Globe del 2020, e il 17 febbraio del 2021, complice anche i lunghi mesi di lockdown trascorsi sempre insieme, la coppia ha ufficializzato il fidanzamento.

Paris in Love

L’amore l’ha spinta a rimanere un po’ più lontana dai riflettori, ma Paris è pur sempre un’imprenditrice d’esperienza e non si è fatta scappare l’occasione di tramutare in denaro anche questo. E infatti la storia con Carter è diventata una docu-serie intitolata - ovviamente - Paris in Love, in fonda su Peacock Tv da novembre: è molto probabile che l’ereditiera abbia deciso di mantenere il massimo riserbo sulle nozze anche per evitare di “spoilerare” le migliaia di fan che attendono di scoprire tutto sulla love story.