Il drammatico retroscena di Patrizio Rispo: “Ho rischiato la vita in mare”

Prosegue il tour alla scoperta dell’Italia di “Camper”, il programma mattutino di Rai1 in onda dal lunedì al venerdì, condotto da Tinto e Roberta Morise. Nella puntata di oggi ospite speciale l’attore partenopeo, star di un “Un Posto al sole”, Patrizio Rispo.

Il retroscena inedito

Nello stile del programma all’artista napoletano è stato chiesto di raccontare il suo rapporto con il mare, e Rispo ha svelato un retroscena drammatico e inedito: "Un mio ricordo del mare? Alla mia età non ricordo (ride ndr). Il mare va studiato e serve sempre grande attenzione e competenza, io ho rischiato la vita in mare e sono rimasto al centro di una bufera da solo”, ha asserito l’attore. Nonostante l’incidente in mare, su cui il 65enne non ha fornito ulteriori dettagli, l’uomo continua ad amare il mare, pur ricordando ai telespettatori di non sottovalutarlo mai: “Intanto ricordo che il numero 115 è quello da contattare e vi verranno a raccogliere nel caso faceste qualcosa di sbagliato. Il mare per me è imprescindibile, uno stimolo, il mio carattere somiglia sia al mare che ai cavalli, due mie passioni”, ha detto.

I due tumori

Oltre l’incidente in mare svelato a “Camper”,nella vita dell’attore, costellata da successi professionali non sono mancate neppure difficoltà. Proprio nel marzo di questo anno Patrizio Rispo aveva rivelato a Il Mattino di aver debellato un cancro, invitando tutti alla prevenzione. “Ho avuto due tumori, che ho tolto proprio dieci giorni fa. Ora mi sento benissimo”, ha esordito. Poi Rispo, alias Raffaele Giordano nella serie di Rai 3, ha spiegato: “La diagnosi è arrivata quando mi chiesero di girare uno spot sulla prevenzione. E da quel giorno sono stato anche io sotto stretta sorveglianza”.