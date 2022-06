Perché la regina ha vietato ad Harry e Meghan di fare foto durante il suo primo incontro con Lilibet

Il giubileo di Platino per la regina Elisabetta è stato di certo un momento speciale, anche perché tra le tante cose ha potuto conoscere per la prima volta la pronipote Lilibet, secondogenita dei duchi di Sussex. Harry e Meghan sono volati nel Regno Unito con i figli Archie e Lilibet, rispettivamente di tre e uno anni, per la prima volta da quando la coppia dimessa dalle cariche reali e si è trasferita negli Stati Uniti, nel 2020. Giovedì dopo il Trooping the Colour , la sovrano ha finalmente incontrato la sua omonima, Lilibet Diana Mountbatten-Windsor, ma pare che che abbia "vietato" ai fotografi di catturare il tenero momento.

Un incontro familiare privato

Sembrerebbe che e Harry e consorte speravano di immortalare lo storico randez-vous portando nel Castello di Windsor un fotografo professionista di fiducia. Tuttavia nonna Elisabetta è stata perentoria: “niente foto”. Secondo alcuni esperti reali non sono state rilasciati scatti ufficiali dell’incontro proprio per ordine diretto della sovrana. Una fonte ha detto a The Sun che non c'era "alcuna possibilità" che la piccola fosse fotografata con Sua Maestà, aggiungendo: "Harry e Meghan volevano che il loro fotografo catturasse il momento in cui Lilibet ha incontrato la regina, ma hanno è stato detto loro che non c'era alcuna possibilità. È stato un incontro familiare privato”. Secondo l’esperta reale Daniela Elser i dolci scatti nonna-nipote avrebbero catturato troppo l’attenzione rubando la scena alle celebrazione: "Le foto avrebbero potuto far saltare in aria tutte le altre coperture del Giubileo”, ha spiegato.

Il party di Lilibet Diana

Niente foto con la bisnonna Lilibet dunque, ma i Sussex non si sono arresi e col loro consueto tempismo hanno rilasciato, all’indomani della fine delle celebrazioni per il Giubileo, la prima foto ufficiale della bambina per festeggiare il suo compleanno. Lilibet, nata in California il 4 giugno 2021, ha celebrato infatti il primo compleanno mentre si trovava nel Regno Unito con un'intima festa organizzata al Frogmore Cottage. La foto, scattata da Misan Harriman, mostra Lilibet sorridente nel parco della residenza inglese dei Sussex, durante il party. La piccola indossa un abito azzurro polvere, e un fiocco tra i capelli rossi. Una dolce foto che, nonostante l'assenza di nonna Elisabetta, ha stregato i sudditi.