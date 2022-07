Pete Davidson, il tatuaggio in onore del primo bacio con Kim Kardashian

Nuovo tatuaggio in onore della fidanzata Kim Kardashian per Pete Davidson. L’attore, completamente tatuato, stava pensando di far rimuovere i suoi tattoo, ma una volta conosciuta la star dei reality ha fatto marcia indietro, ed ora non riesce a fare a meno di aggiungere di nuovi dedicati alla celebre fidanzata. In una nuova serie di foto che la Kardashian ha pubblicato sul suo profilo Instagram lunedì, la coppia si mostra intenta a scambiarsi tenerezze a bordo piscina, con Davidson che mostra un nuovo disegno indelebile. Lungo la clavicola del 28enne fa capolino un nuovo piccolo tatuaggio che rende omaggio al primo bacio dei due. L’illustrazione sulla pelle riporta i nomi "Jasmine" e "Aladdin" con un segno dell'infinito nel mezzo. L’amore tra i due è sbocciato ad ottobre dello scorso anno, durante una puntata del Saturday Night Live, il leggendario programma di comedy americano. Kim ha presentato la puntata, durante la quale ha recitato insieme a Pete in uno sketch, interpretando le versioni parodistiche di Aladino e la principessa Jasmine del film Disney. Nella scena di comedy, i due si baciano: e Kim Kardashian ha raccontato“aver sentito una vibe”, ovvero che la scintilla per lei è chiaramente scoccata durante quel bacio finto. Kim ha così fatto il primo passo chiedendo alla produzione il numero di telefono di Davidson. Da allora è esploso un grande e inatteso amore, dopo la separazione della magnate da Kayne West.

Un amore indelebile

Un amore sempre all’insegna del film Disney Alladin, che ha portato fortuna alla coppia. Infatti dopo che i due hanno ufficializzato la loro relazione, il comico ha regalato alla fidanzata i costumi esatti che indossavano nella scenetta galeotta. "In realtà, per San Valentino, mi ha regalato il tappeto, gli abiti interi e la piccola lampada del genio", ha detto Kardashian a Jimmy Kimmel ad aprile . Il tatuaggio del bacio è solo l’ultimo della collezione di tattoo che Davidson ha dedicato alla sua amata. Il comico ha tatuate le lettere: "KNSCP" - l’iniziale del nome di Kim, insieme a quelle dei suoi quattro figli, North, Saint, Chicago e Psalm West. Davidson ha fatto anche il tatuaggio "la mia ragazza è un avvocato" in onore delle velleità della fidanzata. Davidson ha persino il nome di Kardashian marchiato sul petto . Una dimostrazione eterna e decisamente forte di amore e impegno.