Sanremo, "Gemiti e urla di piacere dalla suite di Pretelli e Salemi". L'indiscrezione hot

Mentre a Sanremo l'aria si fa pesante (sarà la finale che si avvicina o le polemiche degli ultimi giorni) fortunatamente c'è Dagospia che rende tutto un po' più leggera. Come? Regalando gossip e indiscrezioni, anche "piccanti". A finire nel mirino di Candela e Dandolo ci sono (anche) Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, la nota coppia nata sotto i riflettori e molto, molto amata sul web. Cos'è accaduto?

Il sito di Roberto D'Agostino ha scritto: "Gemiti, sospiri, urla di piacere e un gran frastuono rimbombavano l'altra notte ad uno dei piani del lussuoso Miramare Hotel di Sanremo. Gira voce che provenissero dalla suite della coppia più social della città dei fiori: quella formata da Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. Provenivano dalla loro stanza o da una di quelle confinanti? Il mistero [..] si ingrossa". Ma sarà davvero così? Impossibile saperlo. Ma se anche fosse.. cosa ci sarebbe di male? Al momento non risultanto commenti al riguardo da parte dei diretti interessati.

Nello stesso articolo si legge anche un'altra indiscrezione, di tutt'altro tipo, ma che riguarda sempre Sanremo. Pare, infatti, che la puntata di Domenica In dedicata alla kermesse, si allungherà fino a sera. Se fosse così, non sarebbe per nulla sorprendente, considerando che i cantanti in gara sono ben 30. Ecco cosa riporta Dagospia: "Mara Venier prepara il suo sbarco a Sanremo per l'attesissimo speciale domenicale. La prima notizia è nella durata extralarge, la puntata di 'Domenica In' inizierà alle 14 e andrà avanti fino alle 20".