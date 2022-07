"L'anguria fa ingrassare, non è acqua": la nutrizionista su Tik Tok scatena la polemica

Fino a ieri non la conoscevano in molti ma oggi quasi tutti la stanno cercando su Tik Tok al punto che le visualizzazioni dei suoi video stanno crescndo a vista d'occhio. Stiamo parlando di Marilena Di Lorenzo, una biologa nutrizionista che usa i social per parlare di dimagrimento e nutrizione. Il suo motto è "non darti una dieta ma insegnarti uno stile di vita" e a caratterizzarla, oltre al suo "Ooh" distintivo con cui inizia la maggior parte dei suoi video, è la sua schiettezza e il suo non avere timore di usare termini o frasi anche abbastanza forti per parlare di argomenti delicati come il sovrappeso e i problemi alimentari. Ed è proprio la sua irriverenza ad averla portata a finire al centro di una polemica social per alcune sue affermazioni "forti" che non sono state prese bene dal pubblico ma neanche da alcuni dei suoi stessi colleghi.

A scatenare il tutto è stato un video pubblicato lo scorso 2 luglio dalla nutrizionista in cui, mentre ha davanti a sé una ciotola con dell'anguria tagliata a pezzi, dice: "Ooh, questa è anguria non è acqua. L'anguria, così come tutta l'altra frutta fa ingrassare. In questa ciotola ce ne sono 400 grammi ed è la porzione di frutta della giornata". Parole che non sono piaciute a nessuno e che hanno scatenato innumerevoli commenti da parte di persone che non hanno apprezzato questo atteggiamento o di altri nutrizionisti, come lei, che l'accusano di aver fatto affermazioni non veritiere e aver usato modi e termini sbagliati per affrontare il problema del sovrappeso.

Ma la polemica non è stata solo "colpa" dell'anguria. In un altro dei suoi video su Tik Tok, Marilena ha fatto altre affermazioni dure che non sono state prese bene dal pubblico che l'ha tacciata di essere fuori luogo, come: "Ma volevo dirti ma ti è mai capitato di vedere qualcuno che non mangia niente ma è in sovrappeso? Ma stai scherzando?".

Ad ogni modo sono stati in tantissimi a commentare le parole della dottoressa su Tik Tok. C'è chi le ha risposto a tono con un "Ooh a chi?" o ancora, "Molto professionale direi..ooh" o anche chi l'accusa di rivolgersi ai suoi followers come a dei cani "Ooh non ci chiamo neanche il cane comunque". Ma c'è anche chi ha commentato, in toni seri, "E poi ci domandiamo perché ci sono i disturbi alimentari" o chi le consiglia di cambiare il nome del suo profilo da Di nutrizione a "disinformazione" o chi ancora vorrebbe aiutarla a fare il CV. Ma tra tutti c'è anche qualcuno in sua difesa come chi ricorda a tutti che la frutta contiene sì al 90% di acqua ma anche tanti zuccheri che, in quantità eccessive, non fanno bene all'organismo.