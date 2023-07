Guendalina Tavassi su Barbara D'Urso fuori da Pomeriggio 5: "Non mi sembra affranta"

Da giorni non si parla d'altro: Barbara D'Urso non sarà al timone della prossima stagione di Pomeriggio 5, e tra possibili sostitute e reazioni social, anche Guendalina Tavassi, ex opinionista del programma, nel corso di un'intervista rilasciata a Fanpage.it esprime il suo pensiero su quanto accaduto. Durante la chiacchierata con la testata online, l'ex gieffina dichiara di aver parlato con la nota conduttrice televisiva e di non averla sentita particolarmente affranta per la decisione presa da Mediaset. La sorella del doppiatore Edoardo, tra i protagonisti dell'ultima edizione del Gf Vip, spera che quella di andarsene sia stata una scelta della conduttrice, anche visto che la D'Urso non le è sembrata tanto dispiaciuta quando si sono sentite tramite uno scambio di messaggi.

Le parole di Guendalina Tavassi

"L’ho sentita e non mi è sembrata affranta. Anzi, ero più dispiaciuta io”, racconta Guendalina, collaboratrice di diverse trasmissioni televisive condotte da Barbara D'Urso, alla quale si sente molto vicina e per la quale ha speso solo belle parole. "È stato uno shock. Ho cominciato a lavorare in TV come sua opinionista e lo sono stata fino a pochi mesi fa. Per me, Barbara d’Urso è Mediaset. Mi era già dispiaciuto vedere che avesse sempre meno spazio perché è una grandissima professionista, in grado di passare dagli argomenti cosiddetti “trash” alla cronaca nera con un modo che è solo suo. Non mi sono piaciute tutte le cattiverie sul suo conto: lei arrivava a Mediaset all’alba, faceva le sue lezioni di danza, cominciava a leggere i giornali per poi andare in studio per le prove e la diretta. Usciva dagli studi all’ora di cena, a volte addirittura a notte fonda. Se non fosse stata una sua scelta, sarebbe terribile avere fatto fuori una professionista di questo tipo dopo una vita dedicata alla società".

Secondo Guendalina, non corrisponderebbe alla verità il fatto che la presentatrice non godesse più "del supporto dei vertici Mediaset", come più volte ipotizzato negli ultimi tempi. Con queste parole l'influencer conclude l'intervista: "Le ho mandato un messaggio e mi ha carinamente risposto. Mi ha ringraziato e mandato un bacio, ma non mi sembrava affranta. Sono più dispiaciuta io, anche se continuo ad augurarmi sia stata una sua scelta e che la rivedremo presto a condurre un altro programma che le offra tutto lo spazio che merita. Barbara è nata per fare questo e una tv senza di lei per me non è televisione".