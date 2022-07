Il testamento del principe Filippo rimarrà segreto: svelati i motivi

Il testamento del principe Filippo resterà segreto. E’ quanto ha stabilito un giudice inglese dopo il ricorso presentato dal Guardian alla Corte d'appello contro la decisione di escludere la stampa dall’udienza tenutasi nel luglio 2021 in cui si decideva sulle volontà lasciate dal marito della regina Elisabetta. Venerdì, i giudici hanno respinto la richiesta del quotidiano, affermando che c'erano circostanze "eccezionali" per far sì che l'udienza si tenesse in privato, come riporta il The Telegraph .

La sentenza

I tre giudici - Sir Geoffrey Vos, Dame Victoria Sharp e Lady Justice King - hanno affermato che si trattava di circostanze "eccezionali" e che c'era il timore di scatenare una "tempesta mediatica" in un momento molto dolorosa per la royal family. "L'udienza si è svolta in un momento estremamente delicato per la Sovrana e la sua famiglia, e quegli interessi non sarebbero stati tutelati se ci fossero state audizioni prolungate riportate dalla stampa piuttosto che una singola occasione in cui fossero pubblicate le ragioni complete di quanto era stato deciso ”, si legge nella sentenza. Sebbene i testamenti nel Regno Unito siano generalmente registrati dopo la morte di qualcuno, è pratica da oltre un secolo che i testamenti dei membri della famiglia reale siano sigillati così da rimanere privati. I giudici hanno affermato: "È vero che la legge si applica allo stesso modo alla famiglia reale, ma ciò non significa che la legge produca gli stessi risultati in tutte le situazioni”. Continua la sentenza: "Non siamo sicuri che ci sia un interesse pubblico specifico nel sapere come vengono distribuiti i beni della famiglia reale", hanno aggiunto. "Una percepita mancanza di trasparenza potrebbe essere oggetto di legittimo dibattito pubblico, ma le (Regole di successione non contenziosa) consentono in alcuni casi di nascondere allo sguardo pubblico le volontà e i loro valori. Il giudice ha applicato correttamente la legge in questo caso”.

I testamenti segreti della royal family

Perché i testamenti dei royal vengono sigillati? Il sigillo dei testamenti ha consentito alla royal family di evitare che il pubblico sapesse quali tipi di beni - come proprietà, gioielli e denaro - siano stati accumulati dai membri della famiglia reale, e come questi sono stati poi distribuiti. Tuttavia, un’inchiesta intrapresa lo scorso anno dal The Guardian ha permesso di calcolare la ricchezza complessiva tramandata da molti membri della famiglia, poiché il valore delle loro proprietà è stato pubblicato in registri e file governativi pubblici. L'inchiesta, nello specifico, ha messo in luce l'entità dei beni tramandati agli eredi da alcuni membri della famiglia reale, che ammonterebbe a 180 milioni di sterline, circa 211 milioni di euro, che sarebbe il valore complessivo dei 33 testamenti, mantenuti segreti nel tempo attraverso una serie di richieste legali, che sono state accolte in totale segretezza, fin dai tempi di Edoardo VII, primogenito della regina Vittoria, diventato re dopo la sua morte. IPer quanto riguarda il testamento principe Filippo - che avrebbe lasciato 30 milioni di sterline, a cui si aggiungono numerosi oggetti custoditi nelle varie residenze della royal family - l'Alta Corte di Londra lo scorso anno aveva fatto sapere che, per esplicita volontà del duca di Edimburgo, questo "rimarrà segreto per 90 anni" e successivamente "potrà essere aperto solo in privato”. Il The Guardian ha allora avviato un'azione legale contro la decisione di escludere la stampa dall’udienza