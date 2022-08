La Principessa Charlotte svela qualche sport pratica

La principessa Charlotte, 7 anni, ha preso parte al suo primo impegno ufficiale insieme ai genitori William e Kate, partecipando ai Commonwealth Games, che si tengono dal 28 luglio all'8 agosto a Birmingham. Charlotte ha assistito ad alcune competizioni dei Giochi, con i genitori senza i fratelli George, 9 anni, - che a luglio aveva preso parte per la prima volta con papà William e mamma Kate alla finale del Torneo di Wimbledon - e Louis, 4 anni. La secondogenita di casa Cambridge ha assistito alla gara dei 1.500 metri stile libero al Sandwell Aquatics Centre di Birmingham, rendendosi protagonista tra buffe espressioni e scatti di euforia, un po’ sulla scia del fratellino Louis, durante il Giubileo di Platino.

Lo sport preferito da Charlotte

Dopo la gara, Tim Lawler, amministratore delegato di Sports Aid, ha svelato che la principessa Charlotte nel corso dell’incontro di nuoto, ha rivelato quale sia il suo sport preferito. Sebbene come il fratello George sia un’appassionata di calcio non è questo lo sport praticato dalla principessina.

“Le è piaciuto davvero molto vedere il nuoto, ma è interessata alla ginnastica, e mentre stanno provando molti sport diversi a casa, lei quando le ho chiesto che sport le piacesse mi ha subito risposto: 'È la ginnastica che mi piace’”, ha riferito Lawler alla rivista di gossip Hello!. Sembrerebbe che Kate abbia aggiunto: “Charlotte trascorre la maggior parte del suo tempo a testa in giù, facendo verticali e ruote”, come riferisce il Daily Mail. Una passione per questo sport che sarebbe stata confermata dall’entusiasmo dimostrato dalla principessa Charlotte durante la sua partecipazione alla competizione di ginnastica artistica all'Arena Birmingham. La giovane reale ha sfoggiato un enorme sorriso, non smettendo per un attimo di fare il tifo.