Rebel Wilson fa coming out e presenta la fidanzata

E’ ufficialmente iniziato il Pride Month, a giugno in tutto il mondo si celebra infatti il mese dedicato all’orgoglio delle persone LGBTQIA+. Rebel Wilson non poteva scegliere periodo migliore per il suo coming out. L’attrice comica ha ufficializzato la sua ultima storia d'amore, presentando la sua nuova fidanzata attraverso un post su Instagram. “Pensavo di cercare un principe Disney... ma forse quello di cui avevo davvero bisogno per tutto questo tempo era una Principessa Disney??? #loveislove.”, ha scritto la 42enne a corredo di una foto che la mostra sorridente abbracciata alla nuova fiamma.

Chi è Ramona Arguma

Ma chi è la donna che fa battere il cuore della Wilson? Si tratta della stilista Ramona Arguma, titolare del marchio d’abbigliamento Lemon Ve Limon con sede a Los Angeles, che si descrive come un “brand sostenibile progettato per portarti in luoghi con comfort e stile”. Rebel aveva già parlato di questo nuovo amore in un'intervista con People, non rivelando però che si trattasse di una donna. L’attrice si è limitata a dire che lei e il suo nuovo partner si sono conosciuti nel più classico dei modi, attraverso un amico comune. “Siamo stati incastrati tramite un amico", aggiungendo: "Abbiamo parlato al telefono per settimane prima di incontrarci. Ed è stato davvero un buon modo per conoscersi. Era un po' vecchia scuola in questo senso, molto romantico”. E’ un periodo di grandi cambiamenti per la Wilson, che ha perso 30 kg, spinta anche dal desiderio di maternità. L’attrice è tornata single dopo la rottura con Jacob Busch nel febbraio del 2021.

Un amore dopo un percorso di rinascita

L’australiana ha raccontato di aver trascorso un’estate da perfetta single, uscendo con tante persone diverse e divertendosi molto, non perdendo però la speranza di incappare nell’amore, come rivelò all’epoca: “ Attualmente sono single e cerco la persona giusta. Quindi vedremo”. E la persona giusta sembra essere finalmente arrivata per Rebel. Amici dell’attrice rivelano che l’attrice accanto a Ramona è più felice che mai: “"Rebel è in una relazione fantastica e non l'ho mai vista così felice”.Un amore che va a coronare un percorso di rinascita e autostima per Rebel, l’attrice ha svelato come la sua trasformazione fisica sia stata accompagnata anche da una vera e propria trasformazione a livello psicologico. "Penso che durante il processo per trovare più autostima, penso che ciò che vuoi in un partner migliore e quindi è fantastico avere qualcuno che si sente un partner alla pari e che ha una relazione sana”,aveva detto la Wilson a People il mese scorso riferendosi alla nuova relazione. "Ci sono stati alcuni momenti in cui probabilmente stavo sopportando ciò che non avrei dovuto. Quindi è diverso essere in una relazione davvero sana ."