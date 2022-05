Rebel Wilson: “Ho perso 30 chili per diventare mamma”

Rebel Wilson è la cover star di People. L’attrice racconta alla rivista come dietro la sua grande perdita di peso ci sia il desiderio di materinità.

La Wilson svela come tutto ha avuto inizio nel 2019, durante una visita dal suo ginecologo, che le ha dato una risposta scioccante: “Mi ha guardato da capo a piedi e ha detto: se vuoi congelare i tuoi ovuli devi dimagrire”.

E’ quanto rivela l’australiana a People ripercorrendo quello che ha ribattezzato il suo personale “anno della salute”, il 2020. Una salute inseguita soprattutto per coronare il suo sogno: quello di diventare mamma.

L’attrice, affetta dalla sindrome dell'ovaio policistico, che può inficiare sulla fertilità, all’inizio del 2020 ha deciso di mettersi in riga, e tra sana alimentazione e sport è riuscita a perdere ben 30 kg.

"Non era un obiettivo raggiungere un certo peso, ma volevo solo essere la versione più sana di me stessa”, ha spiegato a People.

In particolare l’attrice ha svelato alla rivista come la trasformazione fisica sia stata accompagnata anche da una vera e propria trasformazione a livello psicologico: “Si trattava di affrontare i problemi emotivi che mi hanno portato a mangiare emotivamente, e questo è un processo. Piangi molto, analizzi le cose. Non l'avevo mai fatto prima. È davvero difficile sapere perché non ti senti degno quando le persone guardano la mia vita sulla carta e dicono che hai fatto tutte queste cose incredibili. Ecco cosa sto cercando di superare”.

Il desiderio di maternità

Rebel ha mostrato con orgoglio la nuova forma fisica conquistata sulle pagine del magazine.

Al momento l’attrice si dichiara single, dopo la rottura con il fidanzato Jacob Bush, ma sogna comunque di costruire una famiglia, anche in solitaria: "Mi piacerebbe avere una famiglia. Al momento anche da sola a causa dell'orologio biologico. Se incontro la persona giusta sarebbe fantastico, e allora posso adattarmi a qualunque cosa accada”.

La Wilson non esclude che la maternità tanto agognata possa arrivare anche in modalità inconsuete, affidandosi alle possibilità offerte dalla tecnologia in campo medico: “ È fantastico che la tecnologia esista. Hai così tante opzioni con la maternità surrogata e i donatori di sperma. Ho iniziato a pensare alla fertilità solo quando avevo 39 anni, quindi ti senti piuttosto in ritardo, ma poi ci sono donne sulla quarantina che hanno avuto successo. Guardate Janet Jackson, è molto stimolante”.