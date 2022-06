Rebel Wilson, vacanze italiane con la nuova fidanzata

Rebel Wilson ha inaugurato il mese del Pride con un lieto annuncio. L’attrice australiana ha fatto coming out, presentando sui social la fidanzata Ramona Arguma. “Pensavo di cercare un principe Disney... ma forse quello di cui avevo davvero bisogno per tutto questo tempo era una Principessa Disney??? #loveislove.”, ha scritto la 42enne a corredo di una foto che la mostra sorridente abbracciata alla nuova fiamma.

In Sardegna

La neo-coppia, dopo l’uscita alla scoperto, ha deciso di trascorrere le vacanze estive proprio in Italia. Destinazione prescelta, la splendida Sardegna. Le donne hanno condiviso sui social scatti romantici del loro soggiorno italiano, mostrandosi complici e felici mano nella mano. L'attrice di "Pitch Perfect" ha corredato il dolce scatto con la didascalia: “Ciao bellas . Anche la stilista Arguma ha condiviso una foto speculare, scrivendo: “Bella Italia”. Per l’occasione Rebel si è mostrata con indosso un abito lungo sui toni del giallo, mentre Rmaona sfoggiato un elegante completo Prada nero con profili bianchi, un crop top bianco, e maxi-bag firmata Dior. Le fidanzate hanno condiviso anche una foto in compagnia di quelli che sembrerebbero essere degli amici aggiungendo: “Team Italy”, con tanto di bandiera tricolore. Non una fuga romantica tête à tête dunque, ma un viaggio condiviso con gli amici, in cui trovare comunque l’intimità e l’affiatamento di una neo-coppia.

Nuovi dettagli sulla relazione

La coppia è finalmente uscita allo scoperto dopo essersi nascosta per un po’. Tuttavia non si è trattato di un coming out facile per l’attrice australiana. La Wilson, ha affidato la notizia ad uno scatto su Instagram, ma è stata costretta a farlo dopo aver appreso che sarebbero stati pubblicati degli scatti in compagnia della fidanzata da un giornale australiano, il Sydney Morning Herald. La Wilson non ha mancato di far arrivare alla testata una stoccata attraverso Twitter: "Grazie per i tuoi commenti, è stata una situazione molto difficile ma ho cercato di gestirla con grazia”, ha twittato. La comica negli ultimi giorni ha condiviso qualche dettaglio in più sulla relazione nel podcast “U UP” di Jordana Abraham e Jared Freid: “Ora ho una relazione felice. L'ho incontrata durante l'installazione di un amico."