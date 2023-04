"Della serie ciao poveri": critiche su Sonia Bruganelli, il costoso regalo a Giulia Salemi

Prima della diretta del Grande Fratello Vip in occasione della finalissima che ha visto trionfare Nikita Pelizon, Giulia Salemi ha ricevuto un regalo speciale da parte di Sonia Bruganelli. Un gesto totalmente inaspettato, almeno questo è quello che sembra osservando la relazione di Salemi, che però è stato prontamente ripreso e poi condiviso sui social.

Le due durante questo Gf si sono spesso scontrate, ma mai nulla di troppo personale, e probabilmente la "Bastarda con il tablet", questo il nome del ruolo ricoperto da Giulia nel reality, è particolarmente piaciuta all'opinionista che ha deciso di fare un dono in segno della sua stima. E la moglie di Paolo Bonolis è entrata nel camerino di Salemi con una grande busta arancione di Luis Vuitton.

Nel reel condiviso da Chi su Intagram si può gustare il momento dello spacchettamento, o meglio dell'unboxing, e le espressioni molto stupite di Salemi che quasi incredula si trova tra le mani un abito nero della nota casa di moda. Il costo non è stato reso noto, ma si tratterà quasi sicuramente di una cifra a tre zeri.

"Ho pensato a te per una prima importante", queste le parole che accompagnano la consegna del regalo e poi Bruganelli aggiunge la frase "Non sei solo bella" per sottolineare che la stima come professionista. Il regalo ha lasciato senza parole Salemi, che non ha potuto dire altro se non "Io sono scioccata", ma invece a chi ha osservato dall'esterno quel momento le parole non sono mancate, anzi. Sotto il reel sono centinaia e centinaia i commenti, molti negativi, che sono stati rivolti a Sonia Bruganelli. L'opinionista sarebbe colpevole di ostentare la sua ricchezza: "Questa regala Louis Vuitton come se stesse regalando un mazzo di fiori… Per la serie ciao poveri" scrive un utente, "Anche il mio compleanno è tra poco" scherza qualcun altro, "Ma perché un regalo così alla Salemi? Chi è ora la sua best friend?" si legge sotto al post. "Ma che buffonata" chiosa un altro e poi "Ma un mazzo di fiori non era uguale? Che vergogna che facesse beneficenza". I giudizi non sono mancati, ma alcuni hanno voluto sottolineare il gesto carino di Sonia verso Giulia e tra questi compare anche Pierpaolo Pretelli che ironicamente ha scritto: "Domani è il mio compleanno Sonia!".