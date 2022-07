Rihanna, prima uscita pubblica dopo il parto: le immagini

Prima apparizione in pubblico per Rihanna dopo essere diventata mamma lo scorso 13 maggio. La cantante ha preso parte Wireless Festival al Crystal Palace Park di Londra per sostenere il fidanzato A$AP Rocky durante la sua esibizione. La magnate di Fenty beauty per l’occasione ha scelto di indossare un piumino Prada con dettagli piumati intorno ai polsi e al cappuccio. L’artista ha completato il look con un vistosa collana d'argento a catena e leggings neri. Si tratta della prima apparizione in pubblico dopo che Rihanna ha dato alla luce il primogenito, secondo i ben informati un maschietto, quasi due mesi fa a Los Angeles. La neo-mamma ha approfittato dell'arrivo del piccolo per prendersi un periodo di periodo di riposo nella casa di L.A. che condivide con il compagno. “Rihanna sta andando bene. Sono molto entusiasti di essere genitori. Rihanna è già una mamma meravigliosa", ha detto una fonte a People. Questo è il primo figlio sia di Rihanna che di A$AP Rocky, che fanno coppia fissa da circa due anni.

I look premaman di Rihanna

La coppia ha annunciato la dolce attesa con un servizio fotografico all'inizio di febbraio, con Rihanna che indossava una giacca fucsia e gioielli sulla pancia. Durante i mesi della gravidanza la cantante si è distinta per il suoi look premaman fantasiosi e sexy. “La moda è una delle mie cose preferite, quindi, sai, stiamo sfidando ciò che significa essere incinta e materna. A volte può diventare scomodo e quindi puoi vestire la parte e fingere", ha detto a Entertainment Tonight quando i suoi abiti hanno iniziato far parlare. Ha aggiunto in un'intervista a People che a volte vestirsi elegante l'ha aiutata a uscire da momenti di crisi durante la dolce attesa: "In questo momento, essendo incinta, alcuni giorni ti senti come, 'Ugh, voglio solo sdraiarmi qui su questo divano tutto il giorno'", ha spiegato. "Ma quando metti un abito e un po' di rossetto, ti trasformi."

