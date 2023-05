Robert De Niro padre a 80 anni: è nato il suo settimo figlio

A 79 anni Robert De Niro è diventato padre per la settima volta. L'identità della madre non è nota e al momento non si hanno informazioni sulla vita privata dell'attore che però alcuni mesi fa è stato fotografato in compagnia della campionessa di arti marziali Tiffany Chen. La notizia del settimo figlio è stata data da De Niro mentre era ospite di "Et Canada": "Ho appena avuto un bambino, in realtà ne ho sette di figli...", queste le parole dell'attore.

I figli di Robert De Niro

La maggiore dei figli di De Niro ha 51 anni, si chiama Drena, poi c'è Raphael, 46 anni (entrambi avuti con Diahnne Abbott), poi i gemelli di 27 anni Aaron e Julian nati dalla relazione con Toukie Smith e poi Elliot, 25 anni, e Helen, 11 anni, nati dal matrimonio con Grace Hightower. Con Hightower la relazione è finita nel 2018, sono stati insieme per 21 anni. I due si sposarono nel 1997.

In una recente intervista De Niro ha dichiarato di non sentirsi un padre figo: "Credo di essere affettuoso con i figli, nonostante a volte debba essere severo su certe cose. Voglio dire, non c’è modo di evitarlo con i bambini. Non mi piace dover imporre l’autorità e cose del genere, ma a volte non hai scelta. E ogni genitore, credo, direbbe la stessa cosa. Si vuole sempre fare la cosa giusta per i bambini e dare loro il beneficio del dubbio, ma a volte non si può. A volte i miei figli non sono d'accordo con me e sono rispettosi. Mia figlia, ha 11 anni, a volte mi fa arrabbiare e litigo con lei. Non sono un papà figo...".