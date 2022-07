Cosa c'entrano i Rodriguez nella separazione dei Moser, arrivata dopo 41 anni

Un’estate di separazioni questa. Non solo Ilary e Totti, a dirsi addio anche Francesco e Carla Moser, i genitori di Ignazio. La coppia ha ufficializzato il divorzio dopo ben 41 anni di matrimonio. Francesco, noto ex ciclista, e Carla, figlia della borghesia trentina, avevano detto “sì lo voglio” l’8 dicembre del 1980, a Trento. Un’unione felice e duratura, coronata dall’arrivo di tre figli Francesca, Carlo e Ignazio. Ignazio, ex ciclista e figlio minore della coppia, è balzato agli onori delle cronache dopo la sua partecipazione al Gf Vip del 2017. Proprio nella casa più spiata d’Italia aveva conosciuto Cecilia Rodriguez, sorella minore di Belen, con cui ha iniziato una storia d'amore che va avanti da ormai 5 anni. E pare proprio che dietro la rottura dei Moser ci sia niente di meno che la popolarità del figlio e l’invadenza della famiglia della nuora, i Rodriguez.

Cosa c'entrano i Rodriguez

La famiglia argentina è un clan mostro unito e affiatato che ama trascorrere il tempo, ma soprattutto le vacanze, in compagnia reciproca. Ignazio sembra essersi decisamente adeguato allo stile Rodriguez, tanto da invitarli frequentemente nella tenuta di famiglia a Palù di Giovio, in Trentino. Un’invadenza che non sarebbe piaciuta affatto a mamma Carla, da sempre molto riservata, mentre il marito Francesco è apparso più ben disposto verso i consuoceri. Come riporta il Corriere della Sera la celebre coppia durante il primo lockdown ha trasformato casa Moser nel buen retiro dei Rodriguez, facendola così diventare facile obbiettivo dei paparazzi. Infastidita per la perdita della quiete familiare di un tempo, Carla Merz avrebbe così deciso di porre fine al suo matrimonio con Francesco Moser. Solo tre mesi la coppia era intervenuta a smentire il divorzio che ora è stato ufficializzato.

Compleanni in sordina

Inoltre secondo le fonti del Corriere, i due erano separati già da quattro anni, ma hanno reso nota la notizia solo in questo momento. Un annuncio che arriva in un momento speciale per i Moser, infatti a luglio in famiglia si celebrano ben due compleanni, quello di mamma Carlina e dello stesso Ignazio. L’influencer ogni anno posta una foto con lei rivolgendole una dolce dedica, ma in questo anno particolare il ragazzo non ha condiviso nulla. Proprio oggi, 14 luglio, l’ ex gieffino spegne 30 candeline. Per l’occasione il giovane Moser ha deciso allontanarsi dai monti trentini e andare al mare per festeggiare insieme alla fidanzata Cecilia e agli amici.